"Мы не идиоты": в Тайване отреагировали на "мирный план" Китая по Украине

По словам главы тайваньского МИДа Джозефа Ву, если Китай действительно стремится к миру — авторитарным лидерам Си Цзиньпину и Владимиру Путину необходимо отказаться от угроз, агрессии и политики экспансионизма.

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Во вторник, 21 марта, министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву раскритиковал усилия, с помощью которых Китай позиционирует себя в качестве миротворца в войне в Украине. Об этом тайваньские дипломаты написали в Twitter.

"КНР угрожают войной Тайваню и другим, но хочет предложить "мирный план" России, которая инициировала войну в Украине. Мы не идиоты. Хотите мира? Тогда обоим автократам придется немедленно прекратить угрозы, агрессию и экспансионизм", — отметил Ву.

В своем посте глава тайваньского МИДа, очевидно, обращался к Владимиру Путину и Си Цзиньпину, который прибыл в Москву с трехдневным визитом. Пекин называет это "поездкой мира".

В первый день встречи Путина и Си Цзиньпина глава Кремля заявил, что представители РФ готовы изучить предложение Китая относительно мирного урегулирования войны в Украине. Вместе с тем на Западе сомневаются в том, что Пекин может сыграть роль посредника, поскольку КНР не называет происходящее в Украине вторжением и оказывает дипломатическую и экономическую поддержку Москве.

Несмотря на то, что островное государство Тайвань никогда не было подконтрольно коммунистическому Китаю, представители КНР не исключают возможного военного захвата острова, который считают своей исконной территорией. Китай также оказывает военное давление на Тайвань, воздушное пространство которого регулярно нарушают самолеты и военные корабли КНР.

Напомним, что в день визита Си Цзиньпина в Москву в Тайване начали военные учения. В рамках маневров сверхзвуковые истребители и вертолеты Тайбэя уничтожали подлодки.

Ранее Фокус сообщал, что Тайвань представил свои разработки в сфере ударных БПЛА. Дроны, по утверждениям оборонного ведомства страны, работают со спутниками глобальной системы позиционирования.