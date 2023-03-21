"Ми не ідіоти": у Тайвані відреагували на "мирний план" Китаю щодо України

За словами голови тайванського МЗС Джозефа Ву, якщо Китай справді прагне миру — авторитарним лідерам Сі Цзіньпіну та Володимиру Путіну необхідно відмовитися від погроз, агресії та політики експансіонізму.

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У вівторок, 21 березня, міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву розкритикував зусилля, за допомогою яких Китай позиціонує себе миротворцем у війні в Україні. Про це тайванські дипломати написали у Twitter.

"КНР погрожують війною Тайваню та іншим, але хоче запропонувати "мирний план" Росії, яка ініціювала війну в Україні. Ми не ідіоти. Хочете миру? Тоді обом автократам доведеться негайно припинити погрози, агресію та експансіонізм", — зазначив Ву.

У своєму посту глава тайванського МЗС, очевидно, звертався до Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна, який прибув до Москви з триденним візитом. Пекін називає це "поїздкою миру".

У перший день зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна голова Кремля заявив, що представники РФ готові вивчити пропозицію Китаю щодо мирного врегулювання війни в Україні. Водночас на Заході сумніваються в тому, що Пекін може зіграти роль посередника, оскільки КНР не називає вторгненням, що відбувається в Україні, і надає дипломатичну та економічну підтримку Москві.

Попри те, що острівна держава Тайвань ніколи не була підконтрольна комуністичному Китаю, представники КНР не виключають можливого воєнного захоплення острова, який вважають своєю споконвічною територією. Китай також чинить воєнний тиск на Тайвань, повітряний простір якого регулярно порушують літаки та воєнні кораблі КНР.

Нагадаємо, що в день візиту Сі Цзіньпіна до Москви в Тайвані розпочали воєнні навчання. У межах маневрів надзвукові винищувачі та гелікоптери Тайбея знищували підводні човни.

Раніше Фокус повідомляв, що Тайвань представив свої розробки у сфері ударних БПЛА. Дрони, за твердженням оборонного відомства країни, працюють із супутниками глобальної системи позиціонування.