Пример с Украины: Тайвань презентовал свои ударные модели БПЛА (фото)

Боевые дроны, как утверждают в оборонном министерстве страны, работают со спутниками глобальной системы позиционирования. Производство БПЛА объясняется угрозой возможного вторжения Китая на остров.

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Министерство обороны Тайваня представило новые модели военных беспилотников собственного производства: Albatross II, Cardinal III и другие модели боевые БПЛА. Об этом сообщает издание Reuters.

На презентации в Тайчжуне 14 марта были продемонстрированы новейшие модели, в том числе разведывательный беспилотник Albatross II и боевые дроны, работающие со спутниками глобальной системы позиционирования. Среди них – ударный БПЛА с боеприпасами, которые могут лететь к цели, а затем падать на скорости и детонировать при ударе.

Беспилотник Albatross II на презентации Фото: REUTERS/Ann Wang

В Национальном институте науки и технологий Чжуншаня (NCSIST) отметили, что к идее широко использовать беспилотники тайваньских военных разработчиков привело наблюдение за войной в Украине.

Руководитель института NCSIST Арт Чанг поделился с изданием, что ситуация в Украине привлекла внимание минобороны Тайваня к беспилотникам, после чего его учреждение объединилось с другими компаниями для создания "национальной команды" по разработке боевых БПЛА.

Власти островного государства заявляют, что новые БПЛА – это ключ к способности Тайваня вести "асимметричную войну", дроны сделают военные силы государства более гибкими и позволят успешно противостоять в случае необходимости более многочисленной армии КНР, которая в последнее время усилила военную активность вблизи острова.

Дрон с GPS-позиционированием

Министерство обороны Тайваня заявляет о планах произвести около 3000 беспилотников к 2024 году.

Ранее, в январе 2023 года, министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что в 2027-м году Китай предпримет попытку вооруженного вторжения на о. Тайвань, в связи с чем местные власти продлили обязательную военную службу с четырех месяцев до года, увеличили оборонный бюджет и начали работу над внутренним производством беспилотников и ракет.

Напомним, 6 марта в минобороны Украины сообщили о тестировании беспилотников AeroDrone украинского производства, которые могут летать на расстояние до 3100 км.

Также в начале января стало известно, что Иран провел испытания новых ударных дронов Ababil-5, способные преодолевать расстояние около 480 км.