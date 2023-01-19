Китай может вторгнуться на Тайвань в 2027-м году, — глава МИД Тайваня

По словам дипломата, в 2027-м году Си Цзиньпин пойдет на четвертый срок на должность председателя КНР. Он может захотеть сделать завоевание острова своим главным достижением.

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Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что в 2027-м году Китая предпримет попытку вторжения на Тайвань. По его словам, в этом же году глава КНР Си Цзиньпин в четвертый раз вступит в должность председателя. Об этом пишет Sky News.

"Для меня 2027 год — это год, которого нам нужно остерегаться", — сказал Ву.

Он уверен, что Си Цзиньпину на четвертом сроке придется думать над тем, что бы он мог назвать своим достижением.

"Если вы посмотрите на ситуацию в Китае прямо сейчас, экономика идет вниз. Люди недовольны, кажется, что бизнес в сфере недвижимости тает. Если Си Цзиньпин не может изменить ситуацию внутри Китая, то, возможно, захочет прибегнуть к применению силы для создания внешнего кризиса", — сказал Ву.

По его словам, Тайвань может стать "козлом отпущения". Худший сценарий наиболее вероятен сейчас, чем в предыдущие годы. Он напомнил, что китайские истребители часто подлетаю слишком быстро к острову, а также к самолетам Тайбэя.

Ву заявил, что, возможно, настанет момент, когда силы обороны Тайваня нацелятся на китайский истребитель, который пересечет зону в 24 морских мили (примерно 44,4 км). Именно этом может стать поводом для начала большой войны.

По словам чиновника, единственное, что может сейчас предотвратить эту внезапную эскалацию, — это сдержанность.

Министр отметил, что сейчас Тайвань лучше готовится к возможному китайскому вторжению на остров.

Издание пишет, что власти Тайваня недавно продлили обязательную военную службу с четырех месяцев до года, увеличили оборонный бюджет и пытаются запустить внутреннее производство беспилотников и ракет.

"Мы делаем все возможное, чтобы Тайвань был готов, чтобы Тайвань был способен защитить себя", — сказал Ву.

Напомним, что ранее Ву говорил, что Китай учится на ошибках России, но не отказывается от вторжения на остров.

"Я думаю, что китайцы извлекают уроки из войны в Украине. В первую очередь это слабость российских вооруженных сил. Пекин хочет укрепить план возможного нападения на Тайвань", — сказал Ву.

Ранее Фокус писал, что аналитики смоделировали исход возможной войны Китая с США за Тайвань. Аналитики заявили, что остров будет опустошен и сильно деградирует, даже если вторжение КНР провалится. США потеряют более 3000 военнослужащих, а флот Пекина будет почти полностью разрушен.

Также сообщалось, что экс-генсек НАТО призвал показать Китаю последствия нападения на Тайвань. Как считает Андерс Фог Расмуссен, любая попытка КНР изменить статус-кво на Тайване с помощью военной агрессии должна вызвать единый ответ Запада.