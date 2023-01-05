На примере России: экс-генсек НАТО призвал показать Китаю последствия нападения на Тайвань

Как считает Андерс Фог Расмуссен, любая попытка КНР изменить статус-кво на Тайване с помощью военной агрессии должна вызвать единый ответ Запада.

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Бывший генеральный секретарь Североатлантического Альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что западные страны должны донести до Китая единый предупреждающий сигнал о том, с какими серьезными экономическими последствиями столкнется страна в случае военной агрессии против Тайваня. Об этом он сказал в четверг, 5 января, во время своего визита в Тайбэй, передает агентство Reuters.

Как отмечают журналисты, Пекин усилил свое давление на Тайвань, намекая на возвращение острова под свой контроль силовым путем. Об этом, среди прочего, свидетельствует постоянное проведение китайских военных учений в районе острова в течение последних трех лет.

"Любая попытка Китая изменить статус-кво на Тайване силовым путем должна вызвать единый ответ, и мы должны сейчас ясно дать понять это КНР", — прокомментировал Расмуссен.

По его словам, Запад обязан продемонстрировать последствия любой военной агрессии Китая на примере Российской Федерации.

"Китай гораздо больше зависит от глобальных цепочек поставок, чем Россия. Объяснение серьезных экономических последствий любого нападения сейчас было бы мощным сдерживающим фактором", — уточнил Расмуссен.

Экс-генсек НАТО прибыл в столицу страны Тайбэй вчера, 4 января. Таким образом он хочет продемонстрировать решительную поддержку правительству островного частично признанного государства, которое пытается отстоять свою независимость от Китая.

Во время встречи с президентом Цай Инвэнь Расмуссен рассказал, что в предыдущий раз был на острове в 1994 году, и за это время Тайвань пережил серьезные изменения в лучшую сторону, в том числе добился серьезных успехов в экономической сфере.

Напомним, журналист Тимоти Р. Хит считает, что за последний год опасения, что в Тайваньском проливе может разразиться война, обострились — во многом из-за шока от вторжения России в Украину. Однако, как пишет обозреватель, в настоящее время отсутствуют доказательства того, что руководство КНР приняло решение о военной агрессии в отношении острова.