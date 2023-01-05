На прикладі Росії ексгенсек НАТО закликав показати Китаю наслідки нападу на Тайвань

Як вважає Андерс Фог Расмуссен, будь-яка спроба КНР змінити статус-кво на Тайвані за допомогою військової агресії має викликати єдину відповідь Заходу.

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Колишній генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Андерс Фог Расмуссен заявив, що західні країни мають донести до Китаю єдиний попереджувальний сигнал про те, з якими серйозними економічними наслідками зіткнеться країна у разі військової агресії проти Тайваню. Про це він сказав у четвер, 5 січня, під час свого візиту в Тайбей, передає агентство Reuters.

Як зазначають журналісти, Пекін посилив свій тиск на Тайвань, натякаючи на повернення острова під свій контроль силовим шляхом. Про це, серед іншого, свідчить постійне проведення китайських військових навчань у районі острова протягом останніх трьох років.

"Будь-яка спроба Китаю змінити статус-кво на Тайвані силовим шляхом має викликати єдину відповідь, і ми маємо зараз чітко дати зрозуміти це КНР", — прокоментував Расмуссен.

За його словами, Захід має продемонструвати наслідки будь-якої військової агресії Китаю на прикладі Російської Федерації.

"Китай набагато більше залежить від глобальних ланцюжків поставок, ніж Росія. Пояснення серйозних економічних наслідків будь-якого нападу зараз було б потужним фактором стримування", — уточнив Расмуссен.

Ексгенсек НАТО прибув до столиці країни Тайбей учора, 4 січня. Так він хоче продемонструвати рішучу підтримку уряду острівної частково визнаної держави, яка намагається відстояти свою незалежність від Китаю.

Під час зустрічі з президенткою Цай Інвень Расмуссен розповів, що в попередній раз був на острові в 1994 році, і за цей час Тайвань пережив серйозні зміни на краще, зокрема досяг серйозних успіхів в економічній сфері.

Нагадаємо, журналіст Тімоті Р. Хіт вважає, що за останній рік побоювання, що в Тайванській протоці може вибухнути війна, загострилися — багато в чому через шок від вторгнення Росії в Україну. Однак, як пише оглядач, нині відсутні докази того, що керівництво КНР ухвалило рішення про військову агресію щодо острова.