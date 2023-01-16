Китай учится на ошибках России, но не отказывается от вторжения на Тайвань, — МИД Тайваня

По словам Джозефа Ву, что КНР собирается модернизировать свои планы, учитывая негативный опыт России в Украине.

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Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай учится на ошибках России, однако все равно готовится к вторжению на остров. Об этом пишет CBC News.

"Я думаю, что китайцы извлекают уроки из войны в Украине. В первую очередь это слабость российских вооруженных сил. Пекин хочет укрепить план возможного нападения на Тайвань", — сказал Ву.

По его словам, это будет неправильный урок, так как война в любом случае приводит к опустошению и большому количеству проблем.

Издание пишет, что в китайском Управлении по делам Тайваня заявили, что в новом году страна вновь взяла на себя обязательство "защищать суверенитет и территориальную целостность" и "разбивать заговоры за независимость Тайваня".

Ву также отметил, что Тайвань пытается укрепить свой собственный военный потенциал, но настаивал на том, что остров не хочет войны с Китаем.

"Мы пытаемся предотвратить войну", — сказал он.

Конфликт Китая и Тайваня

Пекин считает, что "провинцию Тайвань" необходимо взять под контроль для восстановления территориальной целостности КНР. Однако Тайбэй уверен, что остров Тайвань представляет собой Свободную территорию Китайской Республики, в то время как материковый Китай туда не входит. Самоуправляемая демократия отделилась от КНР в 1949 году.

Ранее Фокус писал, что аналитики смоделировали исход возможной войны Китая с США за Тайвань. Аналитики заявили, что остров будет опустошен и сильно деградирует, даже если вторжение КНР провалится. США потеряют более 3000 военнослужащих, а флот Пекина будет почти полностью разрушен.

Также сообщалось, что экс-генсек НАТО призвал показать Китаю последствия нападения на Тайвань. Как считает Андерс Фог Расмуссен, любая попытка КНР изменить статус-кво на Тайване с помощью военной агрессии должна вызвать единый ответ Запада.

Еще напомним, что Тайвань расширяет срок призывной службы до 1 года. Предполагается, что призывники будут защищать критические объекты острова пока регулярные силы будут отбивать потенциальное вторжения Народно-освободительной армии Китая.