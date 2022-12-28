Ответ на китайскую угрозу: Тайвань расширяет срок призывной службы до 1 года

Предполагается, что призывники будут защищать критические объекты острова пока регулярные силы будут отбивать потенциальное вторжения Народно-освободительной армии Китая.

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Президент Тайваня Цай Инвэнь анонсировала продление срока обязательной военной службы с 4 месяцев до 12. Об этом сообщается на странице главы Китайской Республики в Твиттере.

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Из-за постоянной угрозы со стороны КНР, Тайвань продлевает срок обязательной военной службы до одного года. Глава государства заявляет, что остров будет делать ставку на реструктуризацию армии и повышения уровня обучения. Военные пройдут дополнительную артиллерийскую подготовку. Таким образом призывников обучат лучше защищать ключевую инфраструктуру, освободив регулярную армию ВС Тайваня для отражения потенциального вторжения.

"Находясь на переднем крае защиты демократии, мы активно предпринимаем шаги для защиты суверенитета, ценностей и интересов нашей страны в региональном мире и стабильности", — отметила Цай Инвэнь.

[ + – ] До 2018 года на Тайвани срочная служба длилась 2 года

Изменения вступят в силу в 2024 году. Президент отмечает, что решение давалось крайне сложно, но оно стало неизбежным из-за более агрессивной позиции Китая по отношению к острову.

Сейчас на Тайвани военную службу проходят все мужчины от 18 лет. Ежемесячная зарплата у призывников составляет 211 долларов, а с 2024 года она будет около 856 долларов. До 2018 года срочная служба длилась более 2 лет.

Тайвань реагирует в ответ на все более агрессивные действия со стороны КНР. 25-26 декабря в зону распознания ПВО зашел сразу 71 самолет и 4 боевых корабля. Это крупнейшая провокация за все время. Командование Тайваня поручило следить за ситуацией. Боевая авиация, флот и ракетные системы были готовы отреагировать на китайские действия.

Напомним, 22 декабря Тайвань поднял в небо истребители из-за 39 китайских самолетов в зоне ПВО.

3 декабря замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что вторжение Китая на Тайвань возможно. Си Цзиньпин имеет полный контроль над Китаем после получения нового срока на должности 23 октября.