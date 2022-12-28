Відповідь на китайську загрозу: Тайвань розширює термін призовної служби до 1 року

Передбачається, що призовники захищатимуть критичні об'єкти острова, поки регулярні сили відбиватимуть потенційне вторгнення Народно-визвольної армії Китаю.

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Президентка Тайваню Цай Інвень анонсувала продовження терміну обов'язкової військової служби з 4 місяців до 12. Про це повідомляється на сторінці глави Китайської Республіки у твіттері.

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Через постійну загрозу з боку КНР, Тайвань продовжує термін обов'язкової військової служби до одного року. Глава держави заявляє, що острів робитиме ставку на реструктуризацію армії та підвищення рівня навчання. Військові пройдуть додаткову артилерійську підготовку. Так призовників навчать краще захищати ключову інфраструктуру, звільнивши регулярну армію ЗС Тайваню для відбиття потенційного вторгнення.

"Знаходячись на передньому краї захисту демократії, ми активно робимо кроки для захисту суверенітету, цінностей та інтересів нашої країни в регіональному світі та стабільності", — зазначила Цай Інвень.

[ + – ] До 2018 року на Тайвані строкова служба тривала 2 роки

Зміни набудуть чинності 2024 року. Президентка зазначає, що рішення давалося вкрай складно, але воно стало неминучим через агресивнішу позицію Китаю стосовно острова.

Наразі на Тайвані військову службу проходять усі чоловіки від 18 років. Щомісячна зарплата призовникам становить 211 доларів, а з 2024 року вона буде близько 856 доларів. До 2018 року строкова служба тривала понад 2 роки.

Тайвань реагує у відповідь на дедалі агресивніші дії з боку КНР. 25-26 грудня до зони розпізнавання ППО зайшов відразу 71 літак і 4 бойові кораблі. Це найбільша провокація за весь час. Командування Тайваню доручило стежити за ситуацією. Бойова авіація, флот та ракетні системи були готові відреагувати на китайські дії.

Нагадаємо, 22 грудня Тайвань підняв у небо винищувачі через 39 китайських літаків у зоні ППО.

3 грудня заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що вторгнення Китаю на Тайвань можливе. Сі Цзіньпін має повний контроль над Китаєм після отримання нового терміну на посаді 23 жовтня.