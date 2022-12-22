Тайвань підняв винищувачі: 39 бойових літаків Китаю увійшли в зону ППО острова, — Reuters

У радіусі розпізнавання радарів Тайваню опинилися китайські бомбардувальники, літак дозаправки та безпілотник. Вони порушили повітряний простір у районі каналу Баші у південній частині острова.

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У південно-східній частині розпізнавання ППО Тайваню увійшли 39 бойових літаків Національно-визвольної армії Китаю. Про це повідомляє Reuters.

22 грудня 21 винищувач, чотири бомбардувальники H-6, літак для дозаправки, а також протичовнове повітряне судно та безпілотник увійшли в зону розпізнавання ППО з півдня. Більшість літаків пройшли над каналом Баші в південно-східній частині узбережжя. Також недалеко від острова було зафіксовано три військові кораблі китайського флоту.

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У відповідь Тайвань видав попередження, що літаки зайшли в зону ППО острова. Системи протиповітряної оборони відстежували рух китайських літаків. У небо підняли тайванські винищувачі. Такі дії тайванської сторони є стандартною процедурою, оскільки заходження у зону розпізнавання ППО відбувається регулярно.

[ + – ] Маршрут китайських літаків

Останні два роки Китай усе активніше входить у зону розпізнавання Тайваню. Особливо масовими польоти були восени-взимку минулого року. Цьогоріч практика продовжилася разом із заявами китайських офіційних осіб про те, що Тайвань — це частина Китаю. Влада прямо говорить, що готова повернути острів силою.

Нагадаємо, 13 грудня 3 кораблі та 29 літаків армії НАОК заходили в зону ППО Тайваню, про що заявили в Міноборони Тайваню.

3 грудня у США заявили, що вони допускають вторгнення Китаю на Тайвань. Штати підтримуватимуть Тайвань та його обороноздатність.