Тайвань поднял истребители: 39 боевых самолетов Китая вошли в зону ПВО острова, — Reuters

В радиусе распознавания радаров Тайваня оказались китайские бомбардировщики, самолет дозаправки и беспилотник. Они нарушили воздушное пространство в районе канала Баши в южной части острова.

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В юго-восточной части распознавания ПВО Тайваня вошли 39 боевых самолетов Национально-освободительной армии Китая. Об этом сообщает Reuters.

22 декабря 21 истребитель, четыре бомбардировщика H-6, самолет для дозаправки, а также противолодочное воздушное судно и беспилотник вошли в зону распознования ПВО с юга. Большая часть самолетов прошли над каналом Баши в юго-восточной части побережья. Также недалеко от острова были зафиксированы три военных корабля китайского флота.

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В ответ на это Тайвань выдал предупреждение, что самолеты зашли в зону ПВО острова. Системы противовоздушной обороны отслеживали перемещение китайских самолетов. В небо были подняты тайваньские истребители. Такие действия тайваньской стороны являются стандартной процедурой так как заход в зону распознавания ПВО происходит регулярно.

[ + – ] Маршрут китайских самолетов

Последние два года Китай все активнее заходит в зону распознавания Тайваня. Особенно массовыми полеты были осенью-зимой прошлого года. В этому году практика продолжилась вместе с заявлениями китайский официальных лиц о том, что Тайвань — это часть Китая. Власти прямо говорят, что готовы вернуть остров силой.

Напомним, 13 декабря 3 корабля и 29 самолетов армии НАОК заходили в зону ПВО Тайваня, о чем заявили в Минобороны Тайваня.

3 декабря в США заявили, что они допускают вторжение Китая на Тайвань. Штаты будут поддерживать Тайвань и его обороноспособность.