Майже 30 літаків і 3 кораблі: Тайвань помітив наближення армії Китаю (фото)

До розпізнавальної зони ППО острова увійшли 18 китайських бомбардувальників H-6. Тайванський уряд вважає, що Пекін шукає привід для відпрацювання майбутнього нападу.

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Збройні сили Тайваню минулої доби зафіксували наближення до острова 29 літаків і трьох кораблів Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Про це йдеться у зведенні тайванського Міністерства оборони.

"Станом на 06:00 ранку 13 грудня навколо Тайваню було зафіксовано 29 літаків і три кораблі Народно-визвольної армії Китаю", — йдеться у повідомленні.

Із зазначеної кількості 21 китайський літак наближався до Тайваню з південного заходу Тайванської протоки.

[ + – ] 21 китайський літак наближався до Тайваню з південного заходу Тайванської протоки

На опублікованій карті Міноборони показано, що до розпізнавальної зони ППО острова увійшли 1 китайський винищувач J-11, два багатоцільові транспортні літаки Y-8, а також 18 стратегічних бомбардувальників H-6.

Тайванське командування відправило повітряний і морський патруль для спостереження за маневрами та розгорнуло ракетні комплекси наземного базування.

Варто зазначити, що 11 грудня до Тайваню наблизилися 13 літаків і 4 кораблі китайських ВМС. Шість із виявлених бомбардувальників перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яка відокремлює острів від Китаю.

[ + – ] 11 грудня до Тайваню наблизилися 4 кораблі китайських ВМС Фото: AP Photo

Китай шукає привід для відпрацювання нападу

В уряді Тайваню вважають, що Китай шукає привід для відпрацювання майбутнього нападу на острів. Таку думку сказав тайванський міністр закордонних справ Джозеф Ву в інтерв'ю британській газеті The Guardian.

Китайська військова загроза, за його оцінкою, стає серйознішою. З 2020 року кількість вторгнень китайських бойових літаків у зону оборони Тайваню збільшилась у 5 разів.

"Ми абсолютно впевнені, що китайці захочуть використати будь-який привід для відпрацювання майбутніх нападів на Тайвань. Тож ми маємо ситуацію з військовими загрозами", — констатував Ву.

Китай, як зазначив міністр, нарощує економічний і дипломатичний тиск на острів, проводить серії кібератак та веде "юридичну війну" для міжнародної ізоляції Тайваню.

Китайські чиновники 12 грудня висловили сильне невдоволення та протест через візит на Тайвань високопоставленого представника керівної Ліберально-демократичної партії Японії Коїті Хагіуда.

"Він виголосив безвідповідальні висловлювання на адресу Китаю. Ігноруючи позицію Пекіна, він зустрівся з місцевою лідеркою Цай Інвень та керівництвом Демократичної прогресивної партії, а також публічно зробив негативні заяви щодо Китаю", — заявив представник китайського посольства в Японії.

Нагадаємо, що Держдепартамент США припускає ймовірність нападу Китаю на Тайвань. Главу КНР Сі Цзіньпіна потрібно максимально утримати від такого кроку, зазначили у Держдепі.

Президентка Тайваню Цай Інвень впевнена, що Пекін може напасти будь-якої миті. Тому Тайвань збільшив витрати на армію в 2023 році до 19 млрд доларів. Китай витрачає на армію понад 200 млрд доларів за рік.