"Стратегія дикобраза": Тайвань готується до вторгнення Китаю, вивчаючи досвід України

Завдати поразки китайцям за допомогою кораблів та літаків навряд чи можливо, тому Тайвань закликають ставити на протикорабельні та зенітні ракети, артилерію та дрони.

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Президентка Тайваню Цай Інвень впевнена, що китайське вторгнення може розпочатися будь-якої миті, тому острову потрібно підготуватися до такого розвитку подій. Про це вона заявила в інтерв'ю The Atlantic.

"Існує реальна загроза, це не просто слова", — сказала вона.

Водночас президентка ясно дала зрозуміти, що тайванців не варто залякувати й що Пекіну не слід недооцінювати їхню рішучість.

"Якщо армія Китаю хоче зробити щось радикальне, Сі [Цзіньпін, голова КНР] має зважити витрати, — наголосила Інвень. — Він має подумати двічі".

Видання зазначає, що на тлі загрози вторгнення Тайвань значно збільшив оборонний бюджет: у 2023 році на потреби армії мають намір витратити понад $19 млрд. Проте складно встигати за Китаєм, який витрачає на армію понад $200 млрд на рік.

Тому все частіше звучать заклики змінити оборонні пріоритети Тайваню. Натомість, щоб будувати літаки, танки, підводні човни та кораблі, військові експерти закликали зосередитися на так званих асиметричних засобах. До них відносяться протикорабельні ракети, зенітні ракетні комплекси, запаси стрілецької зброї та боєприпасів. Український досвід показав, що такі озброєння допомагають впоратися з більшим загарбником. У поєднанні з великими цивільними резервами, це може зробити ціну вторгнення занадто високою для Китаю. У глобальних оборонних колах такий підхід назвали "стратегією дикобраза".

Перемогти колоса

Журналісти поговорили з адміралом Лі Сіміном, який був начальником генерального штабу Тайваню з 2017 по 2019 рік. Він давно виступає за перехід до асиметричних можливостей, попереджаючи, що острів не досить швидко готується до вторгнення.

"Можливо, ви не зможете зупинити вторгнення, але ви можете завадити Китаю поневолити Тайвань, — сказав Сімін. — Це тягне за собою позбавлення Китаю можливості контролювати бойовий простір. Китайці не воювали вже кілька десятиліть, а Тайвань має географічні переваги, зокрема великі гори й мало пляжів, придатних для десантних операцій.

Адмірал пропонує ставити на протикорабельні ракети, протитанкову та стрілецьку зброю, переносні зенітні комплекси, безпілотники та далекобійну артилерію. Вони можуть завдати шкоди противнику та порушити ланцюжки постачання, необхідні для підтримки окупації. Лі Сімін також вважає, що громадянське населення Тайваню має бути організоване в сили територіальної оборони, щоб будь-яка спроба окупації зустріла найширший опір.

Він наголошує, що користь такого підходу стала очевидною після російського вторгнення в Україну, яке обернулося катастрофою для окупантів.

"Мета полягає в тому, щоб змусити Китай повірити в те, що якщо ви захочете вдертися у Тайвань, ви зазнаєте величезних втрат, — сказав адмірал. — І якщо ви все ще вторгнетесь у Тайвань, ви не зможете досягти успіху".

Це вимагатиме змін оборонної доктрини Тайваню, які вже підтримують його союзники. У вересні США продали острову зброї на $1,1 млрд, зокрема значну кількість протикорабельних ракет Harpoon і ракет класу "земля-повітря" та "повітря-повітря" Sidewinder. Але, на думку Лі, темп має пришвидшитися.

"Тайваню потрібна зміна стратегічної парадигми", — сказав він.

Раніше глава КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай зосередиться на підготовці до війни, оскільки безпека країни "стає все більш нестабільною та невизначеною". Тому він має намір посилити всебічну підготовку збройних сил, щоб забезпечити їхню готовність до бойових дій.

21 жовтня командувач військово-морськими операціями США адмірал Майкл Гілдей заявив, що США мають бути готові до вторгнення Китаю на Тайвань вже у 2022 році. Він вважає, що така ймовірність вища, ніж вважалося раніше.