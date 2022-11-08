Китай зосередиться на підготовці до війни через загрози безпеці, — Сі Цзіньпінь

Лідер КНР заявив, що потрібно підсилити всебічну підготовку збройних сил та забезпечити їхню готовність до бойових дій.

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Китай зосередиться на підготовці до війни через те, що безпека країни "стає все більш нестабільною і невизначеною". Про це заявив глава КНР Сі Цзіньпін, повідомляє видання Daily Mail із посиланням на китайську державну телекомпанію CCTV.

Він розповів, що Пекін тепер всебічно посилить свою військову підготовку та підготовку до будь-якої війни.

"Необхідно посилити всебічну підготовку збройних сил, забезпечити їхню готовність до бойових дій", — сказав лідер Китаю.

Сі Цзіньпін також зазначив, що командування Народно-визвольної армії Китаю має сприяти впровадженню інновацій у військах та формувати надійні механізми для того, щоб китайські сили могли ефективно брати участь у протистояннях.

"У світі дедалі швидше відбуваються епохальні зміни. У зв'язку з цим посилюється невизначеність та дестабілізуючі фактори, що відбиваються на безпеці КНР. Потрібно твердо захищати національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку нашої батьківщини", — додав він.

Нагадаємо, 27 жовтня аналітик США з нацбезпеки Крейг Хупер висловив думку, що Китай може захопити Далекий Схід Росії разом з Тайванем. За його словами, Росія близька до фіаско у вторгненні в Україну, а на цьому тлі влада Сі Цзіньпіна лише посилюється, що може розгуляти апетит Пекіну до Владивостока.

21 жовтня командувач військово-морськими операціями США адмірал Майкл Гілдей заявив, що США мають бути готові до вторгнення Китаю на Тайвань вже у 2022 році. Він вважає, що така ймовірність вища, ніж вважалося раніше.