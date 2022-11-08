Китай сосредоточиться на подготовке к войне из-за угроз безопасности, — Си Цзиньпинь

Лидер КНР заявил, что нужно усилить всестороннюю подготовку вооруженных сил и обеспечить их готовность к боевым действиям.

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Китай сосредоточится на подготовке к войне из-за того, что безопасность страны "становится все более нестабильной и неопределенной". Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на китайскую государственную телекомпанию CCTV.

Он рассказал, что Пекин теперь всесторонне усилит свою военную подготовку и подготовку к любой войне.

"Необходимо усилить всестороннюю подготовку вооруженных сил, обеспечить их готовность к боевым действиям", — сказал лидер Китая.

Си Цзиньпин также отметил, что командование Народно-освободительной армии Китая должно содействовать внедрению инноваций в войсках и формировать надежные механизмы для того, чтобы китайские силы могли эффективно участвовать в противостояниях.

"В мире все быстрее происходят эпохальные изменения. В связи с этим усиливается неопределенность и дестабилизирующие факторы, отражающиеся на безопасности КНР. Нужно твердо защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития нашей родины", — добавил он.

Напомним, 27 октября аналитик США по нацбезопасности Крейг Хупер выразил мнение, что Китай может захватить Дальний Восток России вместе Тайваня. По его словам, Россия близка к фиаско во вторжении в Украину, а на этом фоне власть Си Цзиньпина только усиливается, что может разгулять аппетит Пекину до самого Владивостока.

21 октября командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкл Гилдей заявил, что США должны быть готовы к вторжению Китая на Тайвань уже в 2022 году. Он считает, что такая вероятность выше, чем считалось прежде.