"Стратегия дикобраза": Тайвань готовится к вторжению Китая, изучая опыт Украины

Нанести поражение китайцам с помощью кораблей и самолетов вряд ли возможно, поэтому Тайвань призывают ставить на противокорабельные и зенитные ракеты, артиллерию и дроны.

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Президент Тайваня Цай Инвэнь уверена, что китайское вторжение может начаться в любой момент, поэтому острову нужно подготовиться к такому развитию событий. Об этом она заявила в интервью The Atlantic.

"Существует реальная угроза, это не просто слова", — сказала она.

При этом президент ясно дала понять, что тайваньцев не стоит запугивать и что Пекину не следует недооценивать их решимость.

"Если армия Китая хочет сделать что-то радикальное, Си [Цзиньпин, глава КНР] должен взвесить затраты, — подчеркнула Инвэнь. — Он должен подумать дважды".

Издание отмечает, что на фоне угрозы вторжения Тайвань значительно увеличил оборонный бюджет: в 2023 году на нужды армии намерены потратить более $19 млрд. Однако сложно тягаться с Китаем, который тратит на армию более $200 млрд в год.

Поэтому все чаще звучат призывы изменить оборонные приоритеты Тайваня. Вместо того, чтобы строить самолеты, танки, подводные лодки и корабли, военные эксперты призвали сосредоточиться на так называемых асимметричных средствах. К ним относятся противокорабельные ракеты, зенитно-ракетные комплексы, запасы стрелкового оружия и боеприпасов. Украинский опыт показал, что такие вооружения помогают справиться с более крупным захватчиком. В сочетании с большими гражданскими резервами это может сделать цену вторжения слишком высокой для Китая. В глобальных оборонных кругах такой подход назвали "стратегией дикобраза".

Победить колосса

Журналисты поговорили с адмиралом Ли Си-мином, который был начальником генерального штаба Тайваня с 2017 по 2019 год. Он давно выступает за переход к асимметричным возможностям, предупреждая, что остров недостаточно быстро готовится к вторжению.

"Возможно, вы не сможете остановить вторжение, но вы можете помешать Китаю поработить Тайвань, — сказал Си-мин. — Это влечет за собой лишение Китая возможности контролировать боевое пространство. Китайцы не воевали уже несколько десятилетий, а у Тайваня есть географические преимущества, в том числе обширные горы и мало пляжей, подходящих для десантных операций".

Адмирал предлагает ставить на противокорабельные ракеты, противотанковое и стрелковое оружие, переносные зенитные комплексы, беспилотники и дальнобойную артиллерию. Они могут нанести ущерб противнику и нарушить цепочки поставок, необходимые для поддержания оккупации. Ли Си-мин также считает, что гражданское население Тайваня должно быть организовано в силы территориальной обороны, чтобы любая попытка оккупации встретила самое широкое сопротивление.

Он подчеркивает, что польза такого подхода стала очевидной после российского вторжения в Украину, обернувшегося катастрофой для оккупантов.

"Цель состоит в том, чтобы заставить Китай поверить в то, что если вы захотите вторгнуться на Тайвань, вы понесете огромные потери, — сказал адмирал. — И если вы все еще вторгнетесь на Тайвань, вы не сможете добиться успеха".

Это потребует изменений оборонной доктрины Тайваня, которые уже поддерживают его союзники. В сентябре США продали острову оружия на $1,1 млрд, в частности, значительное количество противокорабельных ракет Harpoon и ракет класса "земля-воздух" и "воздух-воздух" Sidewinder. Но, по мнению Ли, темп должен ускориться.

"Тайваню нужна смена стратегической парадигмы", — сказал он.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай сосредоточится на подготовке к войне, так как безопасность страны "становится все более нестабильной и неопределенной". Поэтому он намерен усилить всестороннюю подготовку вооруженных сил, чтобы обеспечить их готовность к боевым действиям.

21 октября командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкл Гилдей заявил, что США должны быть готовы к вторжению Китая на Тайвань уже в 2022 году. Он считает, что такая вероятность выше, чем считалось прежде.