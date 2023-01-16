Китай вчиться на помилках Росії, але не відмовляється від вторгнення на Тайвань, — МЗС Тайваню

За словами Джозефа Ву, КНР збирається модернізувати свої плани з огляду на негативний досвід Росії в Україні.

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Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай навчається на помилках Росії, проте все одно готується до вторгнення на острів. Про це пише CBC News.

"Я думаю, що китайці викладають уроки з війни в Україні. Насамперед це слабкість російських збройних сил. Пекін хоче зміцнити план можливого нападу на Тайвань", — сказав Ву.

За його словами, це буде неправильний урок, оскільки війна у будь-якому випадку призводить до спустошення та великої кількості проблем.

Видання пише, що в китайському Управлінні у справах Тайваню заявили, що в новому році країна знову взяла на себе зобов'язання "захищати суверенітет та територіальну цілісність" та "розбивати змови за незалежність Тайваню".

Ву також зазначив, що Тайвань намагається зміцнити свій власний військовий потенціал, але наполягав, що острів не хоче війни з Китаєм.

"Ми намагаємося запобігти війні", — сказав він.

Конфлікт Китаю та Тайваню

Пекін вважає, що провінцію Тайвань необхідно взяти під контроль для відновлення територіальної цілісності КНР. Однак Тайбей упевнений, що острів Тайвань є Вільною територією Китайської Республіки, тоді як материковий Китай туди не входить. Самокерована демократія відокремилася від КНР у 1949 році.

Раніше Фокус писав, що аналітики змоделювали результат можливої війни Китаю із США за Тайвань. Аналітики заявили, що острів буде спустошений і деградує, навіть якщо вторгнення КНР провалиться. США втратять понад 3000 військовослужбовців, а флот Пекіна буде майже повністю зруйновано.

Також повідомлялося, що ексгенсек НАТО закликав показати Китаю наслідки нападу на Тайвань. Як вважає Андерс Фог Расмуссен, будь-яка спроба КНР змінити статус-кво на Тайвані за допомогою військової агресії має викликати єдину відповідь Заходу.

Ще нагадаємо, що Тайвань розширює термін призовної служби до 1 року. Передбачається, що призовники захищатимуть критичні об'єкти острова, поки регулярні сили відбиватимуть потенційне вторгнення Народно-визвольної армії Китаю.