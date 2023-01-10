Катастрофа для всех: аналитики смоделировали исход возможной войны Китая с США за Тайвань, — СМИ

Аналитики заявили, что Тайвань будет опустошен и сильно деградирует, даже если вторжение КНР провалится. США потеряют более 3000 военнослужащих, а флот Пекина будет почти полностью разрушен.

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Аналитики заявили, что Китайское вторжение на Тайвань, если оно произойдет в 2026 году, приведет к тысячам жертв среди китайских, американских, тайваньских и японских войск. Более того, оно вряд ли приведет к победе Пекина. Об этом пишут CNN со ссылкой на предварительную копию исследования Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Сообщается, что Война за Тайвань может оставить победившую американскую армию в таком же искалеченном состоянии, как и побежденные ею китайские силы. По окончании конфликта как минимум два авианосца США будут лежать на дне Тихого океана, а современный флот Китая, являющийся крупнейшим в мире, окажется в "руинах".

Один из трех руководителей исследования, в рамках которого были смоделированы сценарии боевых действий, Марк Канчиан заявил, что было рассмотрено 24 сценария развития войны. Исследователи пришли к выводу, что КНР не сможет захватить Тайвань, а цена вторжения будет невероятно высокой.

"США и Япония теряют десятки кораблей, сотни самолетов и тысячи военнослужащих. Такие потери нанесли бы ущерб глобальному положению США на многие годы", — говорится в докладе.

Также в исследовании говорится, что в большинстве сценариев ВМС США потеряли два авианосца и от 10 до 20 крупных надводных кораблей. Приблизительно 3200 американских военнослужащих будут убиты за три недели боев.

В докладе говорится, что Япония, вероятно, потеряет более 100 боевых самолетов и 26 военных кораблей, в то время как военные базы США на ее родной территории подвергнутся атаке со стороны Китая.

Кроме того, как сказано в материале, сильно пострадает Китай. Его военно-морской флот будет разбит, ядро ​​его десантных сил также будет разбито, а десятки тысяч солдат попадут в плен. В отчете оценивается, что Китай потеряет около 10 000 военнослужащих и 155 боевых самолетов и 138 крупных кораблей.

Что случится с Тайванем

Издание пишет, что у самого острова будет очень мрачное будущее, даже если вторжения КНР не увенчается успехом. Силы Тайваня очень деградируют и им придется защищать поврежденную экономику. Армия потеряет около 3500 человек, а также все фрегаты и эсминцы.

Но CSIS заявила, что не хочет, чтобы в ее отчете говорилось, что война за Тайвань неизбежна или даже вероятна.

"Китайское руководство может принять стратегию дипломатической изоляции, давления серой зоны или экономического принуждения против Тайваня", — говорится в сообщении.

Дэн Грейзер, старший научный сотрудник Проекта государственного надзора (POGO), считает прямое китайское вторжение на Тайвань крайне маловероятным. Такая военная операция немедленно нарушила бы импорт и экспорт, от которых зависит само выживание китайской экономики.

"Я считаю, китайцы сделают все возможное, чтобы избежать военного конфликта с кем бы то ни было", — сказал Грейзер.

Ранее Фокус писал, что экс-генсек НАТО призвал показать Китаю последствия нападения на Тайвань. Как считает Андерс Фог Расмуссен, любая попытка КНР изменить статус-кво на Тайване с помощью военной агрессии должна вызвать единый ответ Запада.

Еще напомним, что Китай провел масштабные учения с танками и БПЛА. В рамках маневров китайская армия отработала танковое наступление, а также взаимодействие подразделений с новейшими образцами вооружения.