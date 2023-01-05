Для победы в гибридной войне: Китай провел масштабные учения с танками и БПЛА (видео)

В рамках маневров китайская армия отработала танковое наступление, а также взаимодействие подразделений с новейшими образцами вооружения.

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Народно-освободительная армия Китая провела масштабные учения с акцентом на новейших технологиях и комплексном использовании боевого потенциала. Об этом сообщает Global Times.

Китайское центральное телевидение опубликовало видео учений китайской армии, которые прошли в условиях морозов и в заснеженной местности. Заявляется, что маневры являются ответом на вызовы безопасности.

В учениях приняли участие беспилотники CH-4, ударные вертолеты Z-10, танки Type-99A и ряд других образцов техники. Кроме этого, Военно-воздушные силы провели свои первые учения в 2023 году на истребителях J-10C, а ракетные войска запускали баллистические ракеты. Наблюдатели отмечают, что с разработкой нового вооружения и техники, Китай получает возможности для создания армии, способной защитить свой суверенитет, территориальную целостность и интересы в условиях неопределенности в будущем.

Вступая в 2023 год НОАК продолжит укреплять потенциал комплексного быстрого реагирования, учитывая проблемы безопасности, стоящие перед Китаем, отмечают в издании. Китайская армия должна иметь возможность завоевать контроль в воздухе, море, на земле, в космосе и в сети, чтобы выиграть гибридную войну будущего.

[ + – ] Беспилотники CH-4 на одной из авиабаз

Напомним, 1 и 2 января китайский БПЛА WZ-7 "Парящий дракон" впервые пролетел у берегов Японии. Силы самообороны Японии отслеживали движения беспилотника КНР.

30 декабря Си Цзиньпин обсудил с Владимиром Путиным перспективы переговоров с Украиной. Китайский лидер считает, что путь к миру будет нелегким.