Для перемоги у гібридній війні: Китай провів масштабні навчання з танками та БПЛА (відео)

У межах маневрів китайська армія відпрацювала танковий наступ, а також взаємодію підрозділів із новітніми зразками озброєння.

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Народно-визвольна армія Китаю провела масштабні навчання з акцентом на новітніх технологіях і комплексному використанні бойового потенціалу. Про це повідомляє Global Times.

Китайське центральне телебачення опублікувало відео навчань китайської армії, які пройшли в умовах морозів і засніженої місцевості. Заявляється, що маневри відповідають на виклики безпеки.

У навчаннях взяли участь безпілотники CH-4, ударні вертольоти Z-10, танки Type-99A та низка інших зразків техніки. Крім цього, Військово-повітряні сили провели свої перші навчання у 2023 році на винищувачах J-10C, а ракетні війська запускали балістичні ракети. Спостерігачі зазначають, що з розробкою нового озброєння і техніки Китай отримує можливості для створення армії, здатної захистити свій суверенітет, територіальну цілісність та інтереси в умовах невизначеності в майбутньому.

Вступаючи у 2023 рік, НВАК продовжить зміцнювати потенціал комплексного швидкого реагування, враховуючи проблеми безпеки, що стоять перед Китаєм, зазначають у виданні. Китайська армія повинна мати можливість завоювати контроль у повітрі, морі, на землі, у космосі та в мережі, щоб виграти гібридну війну майбутнього.

[ + – ] Безпілотники CH-4 на одній з авіабаз

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