Китай може вторгнутися на Тайвань 2027-го року, — глава МЗС Тайваню

За словами дипломата, 2027-го року Сі Цзіньпін піде на четвертий термін на посаду голови КНР. Він може захотіти зробити завоювання острова своїм основним досягненням.

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Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що у 2027-му році Китаю зробить спробу вторгнення на Тайвань. За його словами, цього ж року голова КНР Сі Цзіньпін вчетверте вступить на посаду голови. Про це пише Sky News.

"Для мене 2027 рік — це рік, якого нам потрібно остерігатися", — сказав Ву.

Він упевнений, що Сі Цзіньпіну на четвертому терміні доведеться думати над тим, щоб він міг назвати своїм досягненням.

"Якщо ви подивіться на ситуацію в Китаї прямо зараз, економіка йде вниз. Люди незадоволені, здається, що бізнес у сфері нерухомості тане. Якщо Сі Цзіньпін не може змінити ситуацію в Китаї, то, можливо, захоче вдатися до застосування сили для створення зовнішньої кризи ", — сказав Ву.

За його словами, Тайвань може стати "цапом-відбувайлом". Найгірший сценарій найімовірніший зараз, ніж у попередні роки. Він нагадав, що китайські винищувачі часто підлітаю надто швидко до острова, а також до літаків Тайбея.

Ву заявив, що, можливо, настане момент, коли сили оборони Тайваню націляться на китайський винищувач, який перетне зону в 24 морські милі (приблизно 44,4 км). Саме цьому може стати приводом для початку Великої війни.

За словами чиновника, єдине, що може зараз запобігти цій раптовій ескалації, — це стриманість.

Міністр зазначив, що зараз Тайвань краще готується до можливого китайського вторгнення на острів.

Видання пише, що влада Тайваню нещодавно продовжила обов'язкову військову службу з чотирьох місяців до року, збільшила оборонний бюджет і намагається запустити внутрішнє виробництво безпілотників і ракет.

"Ми робимо все можливе, щоб Тайвань був готовий, щоб Тайвань був здатний захистити себе", — сказав Ву.

Нагадаємо, що раніше Ву говорив, що Китай навчається на помилках Росії, але не відмовляється від вторгнення на острів.

"Я думаю, що китайці викладають уроки з війни в Україні. Насамперед це слабкість російських збройних сил. Пекін хоче зміцнити план можливого нападу на Тайвань", — сказав Ву.

Раніше Фокус писав, що аналітики змоделювали результат можливої війни Китаю із США за Тайвань. Аналітики заявили, що острів буде спустошений і деградує, навіть якщо вторгнення КНР провалиться. США втратять понад 3000 військовослужбовців, а флот Пекіна буде майже повністю зруйновано.

Також повідомлялося, що ексгенсек НАТО закликав показати Китаю наслідки нападу на Тайвань. Як вважає Андерс Фог Расмуссен, будь-яка спроба КНР змінити статус-кво на Тайвані за допомогою військової агресії має викликати єдину відповідь Заходу.