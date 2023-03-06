Раскрыты характеристики новых БПЛА, одобренных Минобороны: стоят от $250 000

Беспилотные самолеты AeroDrone могут летать на расстояние до 3100 км, а их возможности зависят от начинки. Сейчас военные испытывают их и решают, принимать ли на вооружение.

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Украинская AeroDrone запустила серийное производство своих беспилотников по заказу Министерства обороны. Совладелец компании Дмитрий Шимкив раскрыл некоторые их характеристики в интервью Dev.ua.

Как рассказал бизнесмен, AeroDrone прошла сертификацию и заключили соглашение с Министерством обороны, чтобы поставлять беспилотники украинской армии. Компания уже наладила серийное производство, но не может разглашать количество выпускаемых аппаратов. Первые образцы дронов будут использоваться военными определенных подразделений, которые предоставят разработчикам свои отзывы. После таких практических испытаний Минобороны примет решение, брать ли модели на вооружение или отправить на доработку.

По словам Дмитрия Шимкива, характеристики самолетов зависят от потребностей заказчика, а стоимость варьируется от $250 000 до $450 000. Все зависит от "начинки" аппарата, к примеру, профессиональные камеры стоят $20 000 до $320 000, защищенная система связи с радиусом 150 км — от $80 000 до $120 000, защита от помех — от $300 до $12 500.

Главным преимуществом своих беспилотников представитель AeroDrone назвал большую грузоподъемность. К примеру, модель D-80 Discovery поднимает 80 кг, а E-300 Enterprise — все 300 кг. В случае аварийной ситуации аппараты не просто падают на землю, а опускаются на парашюте. Инженеры могут распределять грузоподъемность БПЛА между горючим и полезной нагрузкой. К примеру, если установить топливный бак на 350 литров, то дальность полета составит около 3100 км.

В настоящее время у AeroDrone есть команда, которая занимается сборкой беспилотных самолетов из купленных деталей, оплачивая лицензии на дизайн, авионику, автопилот и другие технологии. Кроме того, компания ведет переговоры с иностранным предприятием о запуске крупноузлового производства в Польше. Если это удастся, то в Украине будет происходить только финальная сборка БПЛА, что намного безопаснее.

8 декабря Дмитрий Шимкив сообщил, что AeroDrone сертифицировала D-80 Discovery и E-300 Enterprise для эксплуатации в ВСУ. Изначально БПЛА предназначилсь для поиска мин и боеприпасов, но их можно применять для разведки, целеуказания и даже бомбардировки.