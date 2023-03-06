Розкрито характеристики нових БПЛА, схвалених Міноборони: коштують від $250 000

Безпілотні літаки AeroDrone можуть літати на відстань до 3100 км., а їхні можливості залежать від начинки. Наразі військові випробовують їх і вирішують, чи приймати на озброєння.

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Українська AeroDrone запустила серійне виробництво своїх безпілотників на замовлення Міністерства оборони. Співвласник компанії Дмитро Шимків розкрив деякі їх характеристики в інтерв'ю Dev.ua.

Як розповів бізнесмен, AeroDrone пройшла сертифікацію та уклали угоду з Міністерством оборони, щоб постачати безпілотники української армії. Компанія вже налагодила серійне виробництво, але не може розголошувати кількість апаратів, що випускаються. Перші зразки дронів будуть використовуватись військовими певних підрозділів, які нададуть розробникам свої відгуки. Після таких практичних випробувань Міноборони ухвалить рішення, чи брати моделі на озброєння чи відправити на доопрацювання.

За словами Дмитра Шимківа, характеристики літаків залежать від потреб замовника, а вартість варіюється від $250 000 до $450 000. Все залежить від "начинки" апарату, наприклад, професійні камери коштують $20 000 до $320 000, захищена система зв'язку з радіусом 150 від $80 000 до $120 000, захист від перешкод — від $300 до $12 500.

Головною перевагою своїх безпілотників представник AeroDrone назвав велику вантажопідйомність. Наприклад, модель D-80 Discovery піднімає 80 кг, а E-300 Enterprise — усі 300 кг. У випадку аварійної ситуації апарати не просто падають на землю, а опускаються на парашуті. Інженери можуть розподіляти вантажопідйомність БПЛА між пальним та корисним навантаженням. Наприклад, якщо встановити паливний бак на 350 літрів, то дальність польоту становитиме близько 3100 км.

Зараз AeroDrone має команду, яка займається збиранням безпілотних літаків з куплених деталей, оплачуючи ліцензії на дизайн, авіоніку, автопілот та інші технології. Крім того, компанія веде переговори з іноземним підприємством щодо запуску великовузлового виробництва у Польщі. Якщо це вдасться, то в Україні відбуватиметься лише фінальне складання БПЛА, що набагато безпечніше.

8 грудня Дмитро Шимків повідомив, що AeroDrone сертифікувала D-80 Discovery та E-300 Enterprise для експлуатації у ЗСУ. Спочатку БПЛА призначився для пошуку мін та боєприпасів, але їх можна застосовувати для розвідки, цілевказання і навіть бомбардування.