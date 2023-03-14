Тайвань презентував свої ударні моделі БПЛА (фото)

Бойові дрони, як стверджують в оборонному міністерстві країни, працюють із супутниками глобальної системи позиціонування. Виробництво БПЛА пояснюється загрозою можливого вторгнення Китаю на острів.

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Міністерство оборони Тайваню представило нові моделі військових безпілотників власного виробництва: Albatross II, Cardinal III та інші моделі БПЛА. Про це повідомляє видання Reuters.

На презентації в Тайчжуні 14 березня було продемонстровано новітні моделі, зокрема розвідувальний безпілотник Albatross II та бойові дрони, які працюють із супутниками глобальної системи позиціонування. Серед них – ударний БПЛА з боєприпасами, які можуть летіти до мети, а потім падати на швидкості та детонувати під час удару.

Безпілотник Albatross II на презентації Фото: REUTERS/Ann Wang

У Національному інституті науки і технологій Чжуншаня (NCSIST) зазначили, що до ідеї широко використовувати безпілотники тайванських військових розробників привело спостереження за війною в Україні.

Керівник інституту NCSIST Арт Чанг поділився з виданням, що ситуація в Україні привернула увагу міноборони Тайваню до безпілотників, після чого його установа об'єдналася з іншими компаніями для створення національної команди з розробки бойових БПЛА.

Влада острівної держави заявляє, що нові БПЛА – це ключ до здатності Тайваню вести "асиметричну війну", дрони зроблять військові сили держави більш гнучкими і дозволять успішно протистояти у разі потреби більш численній армії КНР, яка останнім часом посилила військову активність поблизу острова.

Дрон з GPS-позиціонуванням

Міністерство оборони Тайваню заявляє про плани виготовити близько 3000 безпілотників до 2024 року.

Раніше, у січні 2023 року, міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що у 2027 році Китай зробить спробу збройного вторгнення на о. Тайвань, у зв'язку з чим місцева влада продовжила обов'язкову військову службу з чотирьох місяців до року, збільшила оборонний бюджет і розпочала роботу над внутрішнім виробництвом безпілотників та ракет.

Нагадаємо, 6 березня у міноборони України повідомили про тестування безпілотників AeroDrone українського виробництва, які можуть літати на відстань до 3100 км.

Також на початку січня стало відомо, що Іран провів випробування нових ударних дронів Ababil-5, здатних долати відстань близько 480 км.