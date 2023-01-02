Иран провел испытания новых ударных дронов Ababil-5: что о них известно (видео)

Иранцы утверждают, что беспилотник пролетел 400 км и поразил цель броском бомбы.

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31 декабря армия Ирана провела испытания нового ударного беспилотника Ababil-5 в Оманском заливе. Об этом пишет издание "Голос Америки", ссылаясь на иранское государственное телевидение.

Во время ежегодных учений Ababil-5, разработанный компанией HESA, успешно пролетел 400 км и поразил цель, сбросив бомбу в прибрежной зоне неподалеку от Ормузского пролива. Ормузский пролив расположен в устье Персидского залива и имеет ключевое значение, ведь через него проходит около 20% всей морской торговли нефтью в мире.

По данным полуофициального информационного агентства Fars, иранские военные также использовали беспилотник, чтобы перехватить разведывательный самолет, который пытался приблизиться к зоне проведения учений. Журналисты не указали, кому именно принадлежит разведчик, но Иран неоднократно сталкивался с воздушным флотом США в районе Персидского залива.

Как пишет издание Military Factory, Ababil-5 впервые представили в апреле 2022. Это беспилотный самолет с фиксированным крылом, винтовым приводом и подвесными боеприпасами на нанесения ударов. Центральный фюзеляж имеет плоские борты и хвостовое оперение с двумя балками. Двигатель Rotax 914 мощностью 115 лошадиных сил в задней части БПЛА приводит в движение трехлопастный винт.

Как пишет Tehran Times, Ababil-5 может пролететь расстояние около 480 км. Подвеска под каждым крылом вмещает до трех управляемых бомб из серии Qaem или две противотанковые ракеты класса Diamond-2 с дальностью поражения около 8 километров.

Последний десять лет Иран активно разрабатывает военные дроны и уже испытал множество различных моделей. Иранские беспилотные технологии вызывают беспокойство Запада, поскольку известно, Тегеран поставляет в Москву БПЛА, используемые для нанесения ударов по Украине.

Иран регулярно проводит военные учения для повышения своей обороноспособности и испытания новых видов вооружения, в этом году мероприятия получили название Zolfaqar 1401. В них приняли участие войска специального назначения, воздушно-десантная пехота, истребители, вертолеты, военно-транспортные самолеты и подводные лодки. Вскоре армия Ирана планирует запускать ракеты и испытывать системы ПВО.

В октябре Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-521 с боеголовками весом 500, 700 или 1000 г. Разработчики заявили дальность полета в 5 км и продолжительность — до 15 минут. Внешне аппарат похож на американский барражирующий боеприпас Switchblade 300.

Писали также, какие беспилотники уже состоят на вооружении армии Ирана. В арсенале Исламской республики уже есть ударные дроны, камикадзе и разведчики, оснащенные камерами.