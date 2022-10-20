Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус

Копия Swithcblade: Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-521 (фото)

иранские дроны-камикадзе
Meraj-521 уже поступил на вооружение группы быстрого реагирования армии КСИР

Небольшой барражирующий припас может нести в себе боеголовку до 1 кг. Он уже поступил на вооружение в подразделение быстрого реагирования армии КСИР.

Related video

В Иране представили новый дрон-камикадзе Meraj-521, который внешне очень похож на американский аналог Switchblade 300. Об этом сообщает Tasnim News.

В ходе учений сухопутных войск КСИР в районе Араса был продемонстрирован новый дрон-камикадзе Meraj-521. Он поступил на вооружение подразделения быстрого реагирования сухопутных войск КСИР.

дрон-камикадзе мераж-521 Fullscreen
Meraj-521 может иметь до 1 кг взрывчатого вещества

Глава организации по исследованям и джихаду Сардар Али Кохестани рассказал подробности о технических характеристиках нового дрона. Вес боеголовки составляет 500, 700 или 1000 грамм. Заявленная дальность дрона-камикадзе — 5 км.

Время нахождения в воздухе БПЛА составляет всего от 5 до 15 минут. Он запускается из небольших пусковых установок, а оператор может наводить его на цель при помощи специального планшета.

Как отмечают на "Милитарном", Meraj-521 внешне очень схож с дроном-камикадзе Switchblade 300, который Штаты поставляют в ВСУ. Он также запускается из небольшой пусковой установки, а его эквивалент взрыва — это 40 мм мина. Однако у него вдвое больший радиус действия — 10 км.

американский дрон-камикадзе Fullscreen
Switchblade-300

Напомним, по данным СМИ, ЕС утвердил санкции против Ирана за атаки их дронами Украины.

Также иранский лидер похвалился успехами беспилотной программы. По его словам, раньше все говорили, что это фотошоп, а сейчас называют грозным оружием.