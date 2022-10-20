Копия Swithcblade: Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-521 (фото)

Небольшой барражирующий припас может нести в себе боеголовку до 1 кг. Он уже поступил на вооружение в подразделение быстрого реагирования армии КСИР.

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В Иране представили новый дрон-камикадзе Meraj-521, который внешне очень похож на американский аналог Switchblade 300. Об этом сообщает Tasnim News.

В ходе учений сухопутных войск КСИР в районе Араса был продемонстрирован новый дрон-камикадзе Meraj-521. Он поступил на вооружение подразделения быстрого реагирования сухопутных войск КСИР.

[ + – ] Meraj-521 может иметь до 1 кг взрывчатого вещества

Глава организации по исследованям и джихаду Сардар Али Кохестани рассказал подробности о технических характеристиках нового дрона. Вес боеголовки составляет 500, 700 или 1000 грамм. Заявленная дальность дрона-камикадзе — 5 км.

Время нахождения в воздухе БПЛА составляет всего от 5 до 15 минут. Он запускается из небольших пусковых установок, а оператор может наводить его на цель при помощи специального планшета.

Как отмечают на "Милитарном", Meraj-521 внешне очень схож с дроном-камикадзе Switchblade 300, который Штаты поставляют в ВСУ. Он также запускается из небольшой пусковой установки, а его эквивалент взрыва — это 40 мм мина. Однако у него вдвое больший радиус действия — 10 км.

Напомним, по данным СМИ, ЕС утвердил санкции против Ирана за атаки их дронами Украины.

Также иранский лидер похвалился успехами беспилотной программы. По его словам, раньше все говорили, что это фотошоп, а сейчас называют грозным оружием.