"Раньше говорили, что это фотошоп": иранский лидер похвалился успехами беспилотников

Али Хаменеи отметил, что теперь иранские дроны называют очень опасным оружием.

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Лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи заявил, что иранские беспилотники теперь являются грозным оружием. Об этом сообщает тегеранское бюро APA.

На встрече с представителями молодежи Али Хаменеи заявил, что Иран имеет множество технических и научных достижений.

"Раньше говорили, что фотографии иранских беспилотных летательных аппаратов — это фотошоп. Теперь говорят, что они очень опасны", — заявил Хаменеи.

Также он заявил, что Тегеран имеет успехи в сфере ядерной энергетики. По словам лидера Ирана, им не нужно само ядерное оружие, но вот ядерная промышленность очень важна. Вместе с тем Али Хаменеи заявил, что Иран имеет успехи в космических спутниках, в разработке человекоподобных роботах и вакцинации от коронавируса.

Напомним, по данным СМИ, Иран ждут новые санкции ЕС из-за продажи оружия РФ. Также сообщалось, что Иран согласился передать России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar с дальностью в в 300 и 700 км соответственно.