Иран ожидают новые санкции Евросоюза за продажу оружия России, – Politico

По сведениям журналистов, под санкции могут попасть компания-производитель дронов-камикадзе Shahed Aviation Industries. Меры коснутся трех генералов, ответственных за иранскую программу по передаче беспилотников Москве.

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Европейский Союз в ближайшее время введет санкции против Ирана за продажу оружия России. Об этом написало издание Politico со ссылкой на четырех европейских чиновников и дипломатов.

Некоторые иранские физические и юридические лица попадут в санкционный список за отправку Тегерана дронов камикадзе российской армии и возможную отправку баллистических ракет.

Новые санкции планируют ввести в ближайшее время. Они планируют наложить ограничения на пять иранцев и три компании.

Новые ограничения добавят к санкциям, согласованным 17 октября против иранской "полиции нравов" за жестокие преследования и убийства иранцев, протестующих против властей, говорят западные чиновники.

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Дипломаты стран ЕС могут согласовать пакет санкций против Ирана 19 октября, накануне саммита Европейского совета 20—21 октября. Вероятно, что ЕС на этой неделе добьется прогресса и постарается ввести новые санкции к ноябрю, дополняет Bloomberg.

Санкции непременно станут препятствием для переговоров о возобновлении ядерного соглашения с Ираном, которое известно под названием Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), подчеркивает Politico.

"Со всем уважением скажу, что СВПД больше не берется в расчет. Мы привыкли к мысли, что эта сделка не сдвинется с мертвой точки", — сказал высокопоставленный европейский политик.

Санкции Евросоюза против Ирана — кто будет в списке

Источники Bloomberg говорят, что Европейский союз собирается ввести санкции против 3 иранских лиц и одной организации за военную поддержку России.

В список может войти компания Shahed Aviation Industries, которая проектирует и разрабатывает беспилотники Shahed. Именно эти дроны Тегеран поставляет Москве для применения в Украине.

Три высокопоставленных генерала, занимают руководящие должности высокого уровня и принимающие участие в иранской программе БПЛА также войдут в список.

ЕС стремился согласовать санкции к пятнице и официально принять их к 24 октября. Один дипломат сказал, что Чехия хочет действовать еще быстрее. Предложения могут измениться до того, как их будут обсуждать и принимать государства-члены ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз внимательно следит за передачей иранских дронов.

"Мы собираем доказательства и готовы отреагировать с помощью имеющихся в нашем распоряжении инструментов", — заявил он журналистам.

Отметим, что Иран всячески отрицает поставки вооружения российской армии и называет такую информацию частью пропагандистской кампании Запада. Тегеран даже выразил готовность говорить с Украиной по этому поводу.

Украина считает Иран прямым ответственным за убийства мирных жителей. В Раде подавали инициативу разрыва дипломатических отношений с Ираном.

США обещали принимать меры против компаний и стран за сотрудничество с программой беспилотников Тегерана.