Иран ожидают новые санкции Евросоюза за продажу оружия России, – Politico
По сведениям журналистов, под санкции могут попасть компания-производитель дронов-камикадзе Shahed Aviation Industries. Меры коснутся трех генералов, ответственных за иранскую программу по передаче беспилотников Москве.
Европейский Союз в ближайшее время введет санкции против Ирана за продажу оружия России. Об этом написало издание Politico со ссылкой на четырех европейских чиновников и дипломатов.
Некоторые иранские физические и юридические лица попадут в санкционный список за отправку Тегерана дронов камикадзе российской армии и возможную отправку баллистических ракет.
Новые санкции планируют ввести в ближайшее время. Они планируют наложить ограничения на пять иранцев и три компании.
Новые ограничения добавят к санкциям, согласованным 17 октября против иранской "полиции нравов" за жестокие преследования и убийства иранцев, протестующих против властей, говорят западные чиновники.
Дипломаты стран ЕС могут согласовать пакет санкций против Ирана 19 октября, накануне саммита Европейского совета 20—21 октября. Вероятно, что ЕС на этой неделе добьется прогресса и постарается ввести новые санкции к ноябрю, дополняет Bloomberg.
Санкции непременно станут препятствием для переговоров о возобновлении ядерного соглашения с Ираном, которое известно под названием Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), подчеркивает Politico.
"Со всем уважением скажу, что СВПД больше не берется в расчет. Мы привыкли к мысли, что эта сделка не сдвинется с мертвой точки", — сказал высокопоставленный европейский политик.
Санкции Евросоюза против Ирана — кто будет в списке
Источники Bloomberg говорят, что Европейский союз собирается ввести санкции против 3 иранских лиц и одной организации за военную поддержку России.
В список может войти компания Shahed Aviation Industries, которая проектирует и разрабатывает беспилотники Shahed. Именно эти дроны Тегеран поставляет Москве для применения в Украине.
Три высокопоставленных генерала, занимают руководящие должности высокого уровня и принимающие участие в иранской программе БПЛА также войдут в список.
ЕС стремился согласовать санкции к пятнице и официально принять их к 24 октября. Один дипломат сказал, что Чехия хочет действовать еще быстрее. Предложения могут измениться до того, как их будут обсуждать и принимать государства-члены ЕС
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз внимательно следит за передачей иранских дронов.
"Мы собираем доказательства и готовы отреагировать с помощью имеющихся в нашем распоряжении инструментов", — заявил он журналистам.
Отметим, что Иран всячески отрицает поставки вооружения российской армии и называет такую информацию частью пропагандистской кампании Запада. Тегеран даже выразил готовность говорить с Украиной по этому поводу.
Украина считает Иран прямым ответственным за убийства мирных жителей. В Раде подавали инициативу разрыва дипломатических отношений с Ираном.
США обещали принимать меры против компаний и стран за сотрудничество с программой беспилотников Тегерана.