Іран очікують нові санкції Євросоюзу за продаж зброї Росії, – Politico

За даними журналістів, під санкції можуть потрапити компанія-виробник дронів-камікадзе Shahed Aviation Industries. Заходи торкнуться трьох генералів, відповідальних за іранську програму передачі безпілотників Москві.

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Європейський Союз найближчим часом запровадить санкції проти Ірану за продаж зброї Росії. Про це написало видання Politico із посиланням на чотирьох європейських чиновників та дипломатів.

Деякі іранські фізичні та юридичні особи потраплять до списку санкцій за відправку Тегерана дронів камікадзе російської армії та можливе відправлення балістичних ракет.

Нові санкції планують запровадити найближчим часом. Вони планують накласти обмеження на п'ять іранців та три компанії.

Нові обмеження додадуть до санкцій, узгоджених 17 жовтня проти іранської "поліції моралі" за жорстокі переслідування та вбивства іранців, які протестують проти влади, кажуть західні чиновники.

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Дипломати країн ЄС можуть погодити пакет санкцій проти Ірану 19 жовтня напередодні саміту Європейської ради 20—21 жовтня. Ймовірно, що ЄС на цьому тижні досягне прогресу і намагатиметься ввести нові санкції до листопада, доповнює Bloomberg.

Санкції неодмінно стануть на перешкоді для переговорів про відновлення ядерної угоди з Іраном, яка відома під назвою Спільний всеосяжний план дій (СВПД), підкреслює Politico.

"З усією повагою скажу, що СВПД більше не береться до уваги. Ми звикли до думки, що ця угода не зрушить з мертвої точки", — сказав високопоставлений європейський політик.

Санкції Євросоюзу проти Ірану — хто буде у списку

Джерела Bloomberg кажуть, що Європейський Союз збирається ввести санкції проти трьох іранських осіб та однієї організації за військову підтримку Росії.

До списку може увійти компанія Shahed Aviation Industries, яка проєктує та розробляє безпілотники Shahed. Саме ці дрони Тегеран постачає Москві для застосування в Україні.

Три високопоставлені генерали, які займають керівні посади високого рівня і беруть участь в іранській програмі БПЛА також увійдуть до списку.

ЄС прагнув узгодити санкції до п'ятниці та офіційно ухвалити їх до 24 жовтня. Один дипломат сказав, що Чехія хоче діяти ще швидше. Пропозиції можуть змінитися до того, як їх обговорюватимуть і прийматимуть держави-члени ЄС.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз уважно стежить за передачею іранських дронів.

"Ми збираємо докази і готові відреагувати за допомогою інструментів, що є в нашому розпорядженні", — заявив він журналістам.

Зазначимо, що Іран всіляко заперечує постачання озброєння російської армії та називає таку інформацію частиною пропагандистської кампанії Заходу. Тегеран навіть висловив готовність говорити з Україною щодо цього.

Україна вважає Іран прямим відповідальним за вбивства мирних жителів. У Раді подавали ініціативу розриву дипломатичних відносин з Іраном.

США обіцяли вживати заходів проти компаній та країн за співпрацю з програмою безпілотників Тегерана.