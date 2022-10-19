"Раніше говорили, що це фотошоп": іранський лідер похвалився успіхами безпілотників

Алі Хаменеї зазначив, що тепер іранські дрони називають дуже небезпечною зброєю.

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Лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хаменеї заявив, що іранські безпілотники тепер є грізною зброєю. Про це повідомляє тегеранське бюро APA.

На зустрічі з представниками молоді Алі Хаменеї заявив, що Іран має багато технічних і наукових досягнень.

"Раніше говорили, що фото іранських безпілотних літальних апаратів — це фотошоп. Тепер кажуть, що вони дуже небезпечні", — заявив Хаменеї.

Також він заявив, що Тегеран має успіхи у сфері ядерної енергетики. За словами лідера Ірану, їм не потрібна власне ядерна зброя, але ядерна промисловість дуже важлива. Водночас Алі Хаменеї заявив, що Іран має успіхи у космічних супутниках, у розробці людиноподібних роботах і вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, на Іран чекають нові санкції ЄС через продаж зброї РФ. Також повідомлялося, що Іран погодився передати Росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar із дальністю 300 і 700 км відповідно.