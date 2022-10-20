Копія Swithcblade: Іран представив новий дрон-камікадзе Meraj-521 (фото)

Невеликий баражувальний припас може нести в собі боєголовку до 1 кг. Він уже вступив на озброєння до підрозділу швидкого реагування армії КВІР.

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В Ірані представили новий дрон-камікадзе Meraj-521, що зовні дуже схожий на американський аналог Switchblade 300. Про це повідомляє Tasnim News.

У процесі навчань сухопутних військ КВІР у районі Араса було продемонстровано новий дрон-камікадзе Meraj-521. Він надійшов на озброєння підрозділу швидкого реагування сухопутних військ КВІР.

[ + – ] Meraj-521 може мати до 1 кг вибухової речовини

Голова організації з досліджень та джихаду Сардар Алі Кохестані розповів подробиці про технічні характеристики нового дрона. Вага боєголовки становить 500, 700 чи 1 000 грамів. Заявлена дальність дрона-камікадзе — 5 км.

Час перебування у повітрі БПЛА становить лише від 5 до 15 хвилин. Він запускається з невеликих пускових установок, а оператор може наводити його на ціль за допомогою спеціального планшета.

Як зазначають на "Мілітарному", Meraj-521 зовні дуже схожий на дрон-камікадзе Switchblade 300, який Штати поставляють до ЗСУ. Він також запускається з невеликої пускової установки, а його еквівалент вибуху — це 40 мм міна. Однак він має вдвічі більший радіус дії — 10 км.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, ЄС затвердив санкції проти Ірану за атаки їхніми дронами України.

Також іранський лідер похвалився успіхами безпілотної програми. За його словами, раніше усі говорили, що це фотошоп, а зараз називають грізною зброєю.