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Воєнний фокус

Копія Swithcblade: Іран представив новий дрон-камікадзе Meraj-521 (фото)

іранські дрони-камікадзе
Meraj-521 уже надійшов на озброєння групи швидкого реагування армії КВІР

Невеликий баражувальний припас може нести в собі боєголовку до 1 кг. Він уже вступив на озброєння до підрозділу швидкого реагування армії КВІР.

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В Ірані представили новий дрон-камікадзе Meraj-521, що зовні дуже схожий на американський аналог Switchblade 300. Про це повідомляє Tasnim News.

У процесі навчань сухопутних військ КВІР у районі Араса було продемонстровано новий дрон-камікадзе Meraj-521. Він надійшов на озброєння підрозділу швидкого реагування сухопутних військ КВІР.

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Meraj-521 може мати до 1 кг вибухової речовини

Голова організації з досліджень та джихаду Сардар Алі Кохестані розповів подробиці про технічні характеристики нового дрона. Вага боєголовки становить 500, 700 чи 1 000 грамів. Заявлена дальність дрона-камікадзе — 5 км.

Час перебування у повітрі БПЛА становить лише від 5 до 15 хвилин. Він запускається з невеликих пускових установок, а оператор може наводити його на ціль за допомогою спеціального планшета.

Як зазначають на "Мілітарному", Meraj-521 зовні дуже схожий на дрон-камікадзе Switchblade 300, який Штати поставляють до ЗСУ. Він також запускається з невеликої пускової установки, а його еквівалент вибуху — це 40 мм міна. Однак він має вдвічі більший радіус дії — 10 км.

американський дрон-камікадзе Fullscreen
Switchblade-300

Нагадаємо, за даними ЗМІ, ЄС затвердив санкції проти Ірану за атаки їхніми дронами України.

Також іранський лідер похвалився успіхами безпілотної програми. За його словами, раніше усі говорили, що це фотошоп, а зараз називають грізною зброєю.