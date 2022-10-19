Євросоюз затвердив санкції проти Ірану через атаку України дронами-камікадзе, — ЗМІ

За словами європейського дипломата, який поговорив із журналістами на правах анонімності, обмеження торкнулися компанії-виробника дронів та посадових осіб, пов'язаних із Міноборони Ірану.

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Посли Євросоюзу ухвалили санкції проти Ірану через атаки ЗС РФ по Києву, під час яких використовувалися іранські дрони-камікадзе. Про це повідомляє DPA News Agency.

Відомо, що надалі усне рішення буде затверджено за письмовою процедурою. Після цього документ опублікують у четвер, 20 жовтня.

Крім того, ІА "Інтерфакс-Україна" з посиланням на європейського дипломата, який поговорив із редакцією на правах анонімності, опублікувало інформацію про те, кого торкнуться нові санкції.

"Санкції були схвалені стосовно трьох осіб та компанії-виробника дронів", — повідомив дипломат співробітникам агентства.

До списку санкцій увійшли:

Shahed Aviation Industries — проєктувальник та розробник ударних БПЛА Shahed;

начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хосейн Багері;

командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та Ходжатола Гореїші (відповідає за логістику в Міноборони Ірану);

"Секретна серія дронів була поставлена ​​в Російську Федерацію, її використовують в агресивній війні проти України. Отже, Shahed Aviation Industries відповідає за підтримку уряду Російської Федерації, винної в анексії Криму та дестабілізацію України", — пояснив європейський дипломат критерії, за якими формувався список санкцій.

Очікується, що новий пакет санкцій затвердять напередодні саміту лідерів ЄС, який відбудеться 20-21 жовтня у Брюсселі.

Нагадаємо, раніше у Politico повідомили про те, що Іран очікують нові санкції Євросоюзу за продаж зброї Росії. За даними журналістів, під санкції можуть потрапити компанія-виробник дронів-камікадзе Shahed Aviation Industries. Заходи торкнуться трьох генералів, відповідальних за іранську програму передачі безпілотників Москві.

Зазначимо, що Іран всіляко заперечує постачання озброєння російської армії та називає таку інформацію частиною пропагандистської кампанії Заходу. Тегеран навіть висловив готовність говорити з Україною щодо цього.