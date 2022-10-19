Евросоюз утвердил санкции против Ирана из-за атаки Украины дронами-камикадзе, — СМИ

По словам европейского дипломата, который поговорил с журналистами на правах анонимности, ограничения коснулись компании-производителя дронов и должностных лиц, связанных с Минобороны Ирана.

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Послы Евросоюза приняли санкции против Ирана из-за атак ВС РФ по Киеву, во время которых использовались иранские дроны-камикадзе. Об этом сообщает DPA News Agency.

Известно, что в дальнейшем устное решение будет утверждено по письменной процедуре. После чего документ опубликуют в четверг, 20 октября.

Кроме того, ИА "Интерфакс-Украина" со ссылкой на европейского дипломата, который поговорил с редакцией на правах анонимности, опубликовало информацию о том, кого затронут новые санкции.

"Санкции были одобрены в отношении трех человек и компании-производителя дронов", — сообщил дипломат сотрудникам агентства.

В санкционный список вошли:

Shahed Aviation Industries — проектировщик и разработчик ударных БПЛА Shahed;

начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери;

командующий Аэрокосмическим корпусом гвардии исламской революции Саед Агаджани и Ходжатола Гореиши (отвечает за логистику в Минобороны Ирана);

"Секретная серия дронов была поставлена ​​в Российскую Федерацию, ее используют в агрессивной войне против Украины. Следовательно, Shahed Aviation Industries отвечает за поддержку правительства Российской Федерации, виновной в аннексии Крыма и дестабилизацию Украины", — объяснил европейский дипломат критерии, по которым формировался санкционный список.

Ожидается, что новый пакет санкций утвердят накануне саммита лидеров ЕС, который пройдет 20-21 октября в Брюсселе.

Напомним, ранее в Politico сообщили о том, что Иран ожидают новые санкции Евросоюза за продажу оружия России. По сведениям журналистов, под санкции могут попасть компания-производитель дронов-камикадзе Shahed Aviation Industries. Меры коснутся трех генералов, ответственных за иранскую программу по передаче беспилотников Москве.

Отметим, что Иран всячески отрицает поставки вооружения российской армии и называет такую информацию частью пропагандистской кампании Запада. Тегеран даже выразил готовность говорить с Украиной по этому поводу.