Евросоюз утвердил санкции против Ирана из-за атаки Украины дронами-камикадзе, — СМИ
По словам европейского дипломата, который поговорил с журналистами на правах анонимности, ограничения коснулись компании-производителя дронов и должностных лиц, связанных с Минобороны Ирана.
Послы Евросоюза приняли санкции против Ирана из-за атак ВС РФ по Киеву, во время которых использовались иранские дроны-камикадзе. Об этом сообщает DPA News Agency.
Известно, что в дальнейшем устное решение будет утверждено по письменной процедуре. После чего документ опубликуют в четверг, 20 октября.
Кроме того, ИА "Интерфакс-Украина" со ссылкой на европейского дипломата, который поговорил с редакцией на правах анонимности, опубликовало информацию о том, кого затронут новые санкции.
"Санкции были одобрены в отношении трех человек и компании-производителя дронов", — сообщил дипломат сотрудникам агентства.
В санкционный список вошли:
- Shahed Aviation Industries — проектировщик и разработчик ударных БПЛА Shahed;
- начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери;
- командующий Аэрокосмическим корпусом гвардии исламской революции Саед Агаджани и Ходжатола Гореиши (отвечает за логистику в Минобороны Ирана);
"Секретная серия дронов была поставлена в Российскую Федерацию, ее используют в агрессивной войне против Украины. Следовательно, Shahed Aviation Industries отвечает за поддержку правительства Российской Федерации, виновной в аннексии Крыма и дестабилизацию Украины", — объяснил европейский дипломат критерии, по которым формировался санкционный список.
Ожидается, что новый пакет санкций утвердят накануне саммита лидеров ЕС, который пройдет 20-21 октября в Брюсселе.
Напомним, ранее в Politico сообщили о том, что Иран ожидают новые санкции Евросоюза за продажу оружия России. По сведениям журналистов, под санкции могут попасть компания-производитель дронов-камикадзе Shahed Aviation Industries. Меры коснутся трех генералов, ответственных за иранскую программу по передаче беспилотников Москве.
Отметим, что Иран всячески отрицает поставки вооружения российской армии и называет такую информацию частью пропагандистской кампании Запада. Тегеран даже выразил готовность говорить с Украиной по этому поводу.