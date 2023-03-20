Тайвань розпочав військові навчання у день візиту Сі Цзіньпіна до Москви (фото)

Тайбей задіює в маневрах надзвукові винищувачі та гелікоптери для знищення підводних човнів. Тим часом літак китайського лідера наближається до Москви.

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Армія Тайваню 20 березня розпочала щорічні військові навчання із залученням літаків ВПС та підводних човнів ВМС для перевірки злагодженості у веденні бойових дій. Про це повідомило місцеве видання CNA із посиланням на військове джерело.

Навчання пройдуть до 23 березня, їх влаштували через підвищену військову напруженість від Китаю, зазначили журналісти.

У маневрах задіяні винищувачі F-16Vs та Mirage-2000 5s, надзвукові винищувачі Indigenous Defense Fighters (IDF) та винищувачі P-3C для знищення підводних човнів. Крім цього, тайванські військові виведуть протичовнові вертольоти S-70C та безпілотники.

Тайбей влаштовував семінар для пілотів-інструкторів на авіабазі у Хуаляні

ВПС Тайваню нещодавно організували семінар на авіабазі в Хуаляні для пілотів-інструкторів. Їх навчають повітряним боям на F-16Vs, Mirage-2000 5s та IDF.

"Китайські військові літаки регулярно входять до зони ППО Тайваню, а військові кораблі пропливають поблизу його територіальних вод", — пояснили військові суть маневрів.

Сі Цзіньпін летить на зустріч до Путіна

Літак китайського лідера Boeing 747-89L поступово наближається до Москви, зараз це рейс, що найбільше відстежується, свідчать дані порталу FlightRadar24.

Літак Сі Цзіньпіна дедалі ближче до Москви

Сі Цзіньпін стане першим президентом, який зустрінеться з Володимиром Путіним після видачі ордера на його арешт 17 березня від Міжнародного кримінального суду. Російському диктатору загрожує термін за депортацію українців в РФ, зокрема дітей.

Виданий ордер зобов'язує Путіна прибути до Гааги, інакше Інтерпол оголосить його у міжнародний розшук.

За даними американського Інституту вивчення війни, Сі Цзіньпін обговорить з Путіним механізм обходу західних санкцій. Президенти мають намір підписати двосторонні угоди.

Голова КНР вважає повномасштабну війну Росії з Україною "кризою". Китай займає об'єктивну та неупереджену позицію, намагаючись схилити сторони до мирних переговорів, говорили в Пекіні.

Перед візитом Сі Цзіньпіна до Москви Путін опублікував статтю в китайській газеті "Женьмінь жибао" про важливість взаємодії двох країн. Диктатор з РФ вважає відносини Москви та Пекіна "зразком гармонійного співробітництва великих держав".