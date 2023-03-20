"Вихід знайдеться": Цзіньпін заговорив про закінчення війни в Україні шляхом переговорів

Глава КНР назвав повномасштабне вторгнення ЗС РФ "кризою", яка може бути завершена, якщо всі сторони продовжать діалог у "рівноправному та розсудливому ключі".

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Голова КНР Сі Цзіньпін напередодні візиту до Кремля висловився про своє ставлення в РФ, а також про війну в Україні, яку розпочав президент Володимир Путін. Зробив він це у своїй авторській статті для росЗМІ у неділю, 19 березня.

Лідер Китаю зазначив, що за 10 років свого правління він був в РФ вже 8 разів, і це дозволяє відкрити нову главу китайсько-російських відносин. А ось самостійна та незалежна зовнішня політика є для них пріоритетом дипломатії.

"Майбутній мій візит у Росію націлений на зміцнення дружби, співпраці та миру. Я готовий разом з президентом Володимиром Путіним намітити нові плани і заходи в ім'я відкриття нових перспектив китайсько-російських відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії", — пише Сі Цзіньпін.

Згадали в Пекіні й війну в Україні, яку голова КНР називає "кризою". За його словами, Китай продовжує займати об'єктивну та неупереджену позицію, а також намагається спонукати сторони до проведення мирних переговорів. Про це йдеться і в опублікованому напередодні варіанті врегулювання війни, який представили у Пекіні.

"Складні проблеми не мають простих рішень. Ми переконані, що раціональний вихід з української кризи та шлях до міцного миру та загальної безпеки у світі знайдуться, якщо всі керуватимуться концепцією загальної, комплексної, спільної та сталої безпеки, продовжуватимуть діалог і консультації в рівноправному, розсудливому та прагматичному ключі", — продовжив Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, 19 березня Володимир Путін подякував Китаю за позицію щодо України. Російський президент назвав дипломатичні відносини з Китаєм особливими та розповів про свої очікування від візиту Сі Цзіньпіна до Москви.

18 березня ISW повідомляв, що президент Китаю Сі Цзіньпін обговорить із Володимиром Путіним схеми ухилення від санкцій. Все це може відбуватися за посередництвом Білорусі та документом, який був підписаний Олександром Лукашенком 1 березня поточного року в Пекіні.