"Выход найдется": Цзиньпин заговорил об окончании войны в Украине путем переговоров

Глава КНР назвал полномасштабное вторжение ВС РФ "кризисом", который может быть завершен, если все стороны продолжат диалог в "равноправном и благоразумном ключе".

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Председатель КНР Си Цзиньпин накануне визита в Кремль высказался о своем отношении к РФ, а также о войне в Украине, которую начал президент Владимир Путин. Сделал он это в своей авторской статье для росСМИ в воскресенье, 19 марта.

Лидер Китая отметил, что за 10 лет своего правления он был в РФ уже 8 раз и это позволяет открыть новую главу китайско-российских отношений. А вот самостоятельная и независимая внешняя политика является для них приоритетом дипломатии.

"Предстоящий мой визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира. Я готов вместе с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", — пишет Си Цзиньпин.

Упомянули в Пекине и войну в Украине, которую председатель КНР называет "кризисом". По его словам, Китай продолжает занимать объективную и беспристрастную позицию, а также пытается сподвигнуть стороны к проведению мирных переговоров. Об этом говорится и в опубликованном накануне варианте урегулирования войны, который представили в Пекине.

"Сложные проблемы не имеют простых решений. Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", — продолжил Си Цзиньпин.

Напомним, 19 марта Владимир Путин поблагодарил Китай за позицию по Украине. Российский президент назвал дипломатические отношения с Китаем особыми и рассказал о своих ожиданиях от визита Си Цзиньпина в Москву.

18 марта ISW сообщал, что президент Китая Си Цзиньпин обсудит с Владимиром Путиным схемы уклонения от санкций. Все это может происходить при посредничестве Беларуси и документом, который был подписан Александром Лукашенко 1 марта текущего года в Пекине.