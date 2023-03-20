Тайвань начал военные учения в день визита Си Цзиньпина в Москву (фото)

Тайбэй задействует в маневрах сверхзвуковые истребители и вертолеты для уничтожения подлодок. Тем временем самолет китайского лидера приближается к Москве.

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Армия Тайваня 20 марта начала ежегодные военные учения с привлечением самолетов ВВС и подлодок ВМС для проверки слаженности в ведении боевых действий. Об этом сообщило местное издание CNA со ссылкой на военный источник.

Учения пройдут до 23 марта, их устроили из-за растущей военной напряженности от Китая, указали журналисты.

В маневрах задействованы истребители F-16Vs и Mirage-2000 5s, сверхзвуковые истребители Indigenous Defense Fighters (IDF) и истребители P-3C для уничтожения подлодок. Кроме этого, тайваньские военные выведут противолодочные вертолеты S-70C и беспилотники.

Тайбэй устраивал семинар для пилотов-инструкторов на авиабазе в Хуаляне

ВВС Тайваня недавно организовали семинар на авиабазе в Хуаляне для пилотов-инструкторов. Их обучают воздушным боям на F-16Vs, Mirage-2000 5s и IDF.

"Китайские военные самолеты регулярно входят в зону ПВО Тайваня, а военные корабли проплывают вблизи его территориальных вод", — пояснили военные суть маневров.

Си Цзиньпин летит на встречу к Путину

Самолет китайского лидера Boeing 747-89L постепенно приближается к Москве, сейчас это самый отслеживаемый рейс, свидетельствуют данные портала FlightRadar24.

Самолет Си Цзиньпина все ближе к Москве

Си Цзиньпин станет первым президентом, встретится с Владимиром Путиным после выдачи ордера на его арест 17 марта от Международного уголовного суда. Российскому диктатору грозит срок за депортацию украинцев в РФ, в том числе детей.

Выданный ордер обязывает Путина прибыть в Гаагу, иначе Интерпол объявит его в международный розыск.

По данным американского Института изучения войны, Си Цзиньпин обсудит с Путиным механизм обхода западных санкций. Президенты собираются подписать двусторонние соглашения.

Председатель КНР считает полномасштабную войну России с Украиной "кризисом". Китай занимает объективную и беспристрастную позицию, пытаясь склонить стороны к мирным переговорам, говорили в Пекине.

Перед визитом Си Цзиньпина в Москву Путин опубликовал статью в китайской газете "Жэньминь жибао" о важности взаимодействия двух стран. Диктатор из РФ считает отношения Москвы и Пекина "образцом гармоничного сотрудничества крупных держав".