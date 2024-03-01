Байден отстает: Трамп лидирует в семи ключевых штатах (опрос)

По данным журналистов, Дональд Трамп лидирует в семи ключевых штатах – Аризоне, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине, Неваде и Висконсине.

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Бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп более популярен, чем настоящий президент Джо Байден, по крайней мере, в семи ключевых штатах, которые предположительно будут играть важную роль в определении итогов выборов. Об этом свидетельствует опрос Bloomberg News/Morning Consult, обнародованный на этой неделе.

Опрос выявил, что в семи важных штатах — Аризоне, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине, Неваде и Висконсине — Джо Байден отстает от Дональда Трампа.

В сумме по этим семи штатам 48% избирателей выразили готовность поддержать Трампа, в то время как 43% выразили готовность поддержать Байдена.

Превосходство Трампа проявилось особенно ярко в штате Северная Каролина, где он лидирует перед Байденом с разрывом в 9 процентных пунктов: 50% поддержки в пользу Трампа против 41% в пользу Байдена.

Северная Каролина, где Трамп одержал победу на выборах 2020 года, выделяется тем, что стала единственным штатом, где бывший президент набрал не менее 50% поддержки в новом опросе. В других ключевых штатах ни один из кандидатов не смог получить поддержку большинства избирателей.

Важно отметить, что среди опрошенных значительная часть выразила обеспокоенность возрастом Байдена, в то время как заметный процент заявил о своей озабоченности относительно опасности, исходящей от Трампа.

В целом 8 из 10 избирателей в ключевых штатах сказали, что 81-летний Байден слишком стар. Менее половины респондентов сказали, что 77-летний Дональд Трамп слишком стар.

Трамп опережает Байдена в семи ключевых штатах

Напомним, издание Bloomberg 14 февраля писало, что Дональд Трамп хочет принудить Украину к переговорам с Россией, если победит на выборах президента США. По словам журналистов, также в планы Трампа входит сокращение обязательств перед некоторыми странами-членами НАТО.

13 февраля Трамп заявил о намерении положить конец войне в Украине в случае победы на президентских выборах. Кроме того, он заявил, что ему нравится президент Украины Владимир Зеленский и назвал его "лучшим продавцом в истории".