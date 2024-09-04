"Заслуживает": Кулеба назвал сроки, когда Украину могут пригласить в НАТО

По словам дипломата, членство Киева в Альянсе стоит на повестке дня и эта тема постоянно поднимается во время переговоров с союзниками. При этом речь идет не о немедленном вступлении, а лишь о политическом сигнале ясности.

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Подавший заявление об отставке министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Украину могут пригласить стать членом НАТО перед саммитом Альянса в 2025 году, который пройдет в Гааге. Об этом он заявил во время интервью для CNN.

По его словам, речь не идет о том, что в тот же момент Украина станет полноценным участником Североатлантического блока, а лишь о приглашении. Это будет определенным сигналом политической ясности и определенности для Киева.

"Я четко вижу возможность, чтобы это произошло перед саммитом НАТО в Нидерландах в 2025 году", — заявил Дмитрий Кулеба.

Отдельно дипломат добавил, что если есть политическая воля, тогда даже не нужно искать путь. Киев может получить приглашение даже сейчас, хоть сегодня. Вопрос будущего членства остается на повестке дня и регулярно поднимается во время переговоров с союзниками.

"Для нас вопрос приглашения Украины в НАТО остается на повестке дня и мы поднимаем этот вопрос на переговорах с партнерами, прежде всего с США… Мы убеждены, что Украина по всем параметрам заслуживает получить такое приглашения уже сейчас", — заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 4 сентября стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уходит в отставку. Заявление об увольнении поступило в Верховную Раду и будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании. Дмитрий Кулеба возглавлял МИД с 4 марта 2020 года и стал самым молодым руководителем внешнеполитического ведомства в истории Украины.

2 сентября сообщалось, что в правительстве рассказали, когда и как Украина вступит в НАТО и пойдет ли она на какие-то уступки. По словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Киев готов выслушать всех союзников, которые являются частью Альянса, однако вариант членства "частями" не рассматривается.