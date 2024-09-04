"Заслуговує": Кулеба назвав терміни, коли Україну можуть запросити до НАТО
За словами дипломата, членство Києва в Альянсі стоїть на порядку денному, і ця тема постійно порушується під час переговорів із союзниками. При цьому йдеться не про негайний вступ, а лише про політичний сигнал ясності.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який подав заяву про відставку, переконаний, що Україну можуть запросити стати членом НАТО перед самітом Альянсу 2025 року, який відбудеться в Гаазі. Про це він заявив під час інтерв'ю для CNN.
За його словами, не йдеться про те, що в той самий момент Україна стане повноцінним учасником Північноатлантичного блоку, а лише про запрошення. Це буде певним сигналом політичної ясності та визначеності для Києва.
"Я чітко бачу можливість, щоб це відбулося перед самітом НАТО в Нідерландах у 2025 році", — заявив Дмитро Кулеба.
Окремо дипломат додав, що якщо є політична воля, тоді навіть не потрібно шукати шлях. Київ може отримати запрошення навіть зараз, хоч сьогодні. Питання майбутнього членства залишається на порядку денному і регулярно піднімається під час переговорів із союзниками.
"Для нас питання запрошення України до НАТО залишається на порядку денному і ми порушуємо це питання на переговорах із партнерами, насамперед зі США... Ми переконані, що Україна за всіма параметрами заслуговує на отримання такого запрошення вже зараз", — заявив Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що голова МЗС України Дмитро Кулеба йде у відставку. Заява про звільнення надійшла до Верховної Ради і буде розглянута на найближчому пленарному засіданні. Дмитро Кулеба очолював МЗС із 4 березня 2020 року і став наймолодшим керівником зовнішньополітичного відомства в історії України.
2 вересня повідомлялося, що в уряді розповіли, коли і як Україна вступить до НАТО і чи піде вона на якісь поступки. За словами віцепрем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, Київ готовий вислухати всіх союзників, які є частиною Альянсу, однак варіант членства "частинами" не розглядається.