"У межах кордонів 1991 року": у Шмигаля розповіли, коли і як Україна вступить до НАТО

За словами віцепрем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, Київ готовий вислухати всіх союзників, які є частиною Альянсу, проте варіант членства "частинами" не розглядається.

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Україна стане повноцінним членом НАТО як суверенна і незалежна країна в межах кордонів 1991 року, а інші варіанти навіть не обговорюються. Про це заявила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю "РБК-Україна".

За її словами, варіант вступу до Альянсу по "частинах", а саме без тимчасово окупованих територій, не підходить Києву. Україна не повинна пропонувати якісь рішення до моменту, поки в НАТО не вирішать запросити країну до Північноатлантичного блоку.

Водночас українська сторона готова вислухати всіх союзників, а також планує провести переговори з кожним із членів Альянсу, яких сьогодні налічується 32.

"Ми не будемо ніколи ставити питання щодо певних обмежень чи перерозподілу в питанні членства в НАТО. Є Україна в межах кордонів 1991 року, суверенна, незалежна країна, яка приєднується до НАТО", — заявила Ольга Стефанішина.

На даному етапі ще не вдалося створити якийсь формат, де будуть вестися дискусії стосовно членства України в Альянсі. Цей процес у майбутньому буде відкритим і публічним.

Окремо віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції розповіла, чи буде Київ домагатися свого запрошення до НАТО вже наступного року. Наступний саміт Альянсу відбудеться влітку в Гаазі, проте Україна могла б домогтися запрошення ще раніше, адже рішення може бути ухвалене в будь-який час.

"Ми будемо це робити раніше (до саміту, — ред.), тому що 1 жовтня обіймає посаду новий генеральний секретар НАТО, його перший візит в Україну, безумовно, буде присвячений політичному рішенню… І ми бачили цей процес (вступу, — ред.) для Швеції, для Фінляндії. Фінляндія пройшла це одномоментно, це таке фінляндське диво, але Швеції на шляху до цієї ратифікації довелося впровадити низку дуже важких рішень, і не тільки це стосувалося змін до законодавства", — додала Ольга Стефанішина.

Крім того, питання вступу до Альянсу не знімається з порядку денного і порушуватиметься доти, доки не буде ухвалено відповідне рішення. Союзники Києва підтвердили, що цей шлях уже незворотній і майбутнє України в НАТО.

"І питання євроатлантичних прагнень України завжди було на порядку денному на всіх зустрічах на всіх рівнях з колегами зі США, і з українського боку це не зміниться. Я вважаю, що питання запрошення України до НАТО — це сам по собі елемент стримування російської агресії", — підсумувала Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, 21 серпня повідомлялося, що країни НАТО не надали Україні обіцяні засоби ППО, писали в Bloomberg. Україна отримує установки протиповітряної оборони IRIS/T німецького виробництва. При цьому не надходять комплекси Patriot, про які на саміті НАТО у Вашингтоні розповів президент Джо Байден, пояснили журналісти.