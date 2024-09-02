"В пределах границ 1991 года": у Шмыгаля рассказали, когда и как Украина вступит в НАТО

По словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Киев готов выслушать всех союзников, которые являются частью Альянса, однако вариант членства "частями" не рассматривается.

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Украина станет полноценным членом НАТО как суверенная и независимая страна в пределах границ 1991 года, а другие варианты даже не обсуждаются. Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "РБК-Украина".

По ее словам, вариант вступления в Альянс по "частям", а именно без временно оккупированных территорий, не подходит Киеву. Украина не должна предлагать какие-то решения до момента, пока в НАТО не решат пригласить страну в Североатлантический блок.

В то же время, украинская сторона готова выслушать всех союзников, а также планирует провести переговоры с каждым из членов Альянса, которых сегодня насчитывается 32.

"Мы не будем никогда задавать вопросы относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО", — заявила Ольга Стефанишина.

На данном этапе еще не удалось создать какой-то формат, где будут вестись дискуссии касаемо членства Украины в Альянсе. Этот процесс в будущем будет открытым и публичным.

Отдельно вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции рассказала, будет ли Киев добиваться своего приглашения в НАТО уже в следующем году. Следующий саммит Альянса состоится летом в Гааге, однако Украина могла бы добиться приглашения еще раньше, ведь решение может быть принято в любое время.

"Мы будем это делать раньше (до саммита, — ред.), потому что 1 октября вступает в должность новый генеральный секретарь НАТО, его первый визит в Украину, безусловно, будет посвящен политическому решению… И мы видели этот процесс (вступления, — ред.) для Швеции, для Финляндии. Финляндия прошла это одномоментно, это такое финляндское чудо, но Швеции на пути к этой ратификации пришлось внедрить ряд очень трудных решений и не только это касалось изменений в законодательство", — добавила Ольга Стефанишина.

Кроме того, вопрос вступления в Альянс не снимается с повестки и будет подниматься до тех пор, пока не будет принято соответствующее решение. Союзники Киева подтвердили, что этот путь уже необратим и будущее Украины в НАТО.

"И вопрос евроатлантических стремлений Украины всегда был в повестке дня на всех встречах на всех уровнях с коллегами из США, и с украинской стороны это не изменится. Я считаю, что вопрос приглашения Украины в НАТО — это сам по себе элемент сдерживания российской агрессии", — подытожила Ольга Стефанишина.

Напомним, 21 августа сообщалось, что страны НАТО не предоставили Украине обещанные средства ПВО, писали в Bloomberg. Украина получает установки противовоздушной обороны IRIS/T немецкого производства. При этом не поступают комплексы Patriot, о которых на саммите НАТО в Вашингтоне рассказал президент Джо Байден, пояснили журналисты.