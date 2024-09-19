Створить нові конфлікти: в Словаччині прокоментували можливе членство України в НАТО

Глава МЗС Юрай Бланар зазначив, що Словаччина підтримує бажання Києва вступити в ЄС, однак має інші погляди стосовно членства України в організації Північноатлантичного договору

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Членство України в НАТО призведе до нових конфліктів. Таку думку висловив повідомив міністр закордонних справ Словацької республіки Юрай Бланар після зустрічі з главою Міністерства закордонних справ України Андрієм Сбигою.

Юрай Бланар зазначив, що Словаччина підтримує бажання України щодо членства в ЄС, але розходиться з Києвом у поглядах на вступ до НАТО.

"Членство в НАТО створить більше конфліктів, але ми поважаємо право України прямувати туди, куди вона хоче йти", — додав глава словацького МЗС.

Він додав, що "конфлікт в Україні не має військового рішення" та закликав до мирного його врегулювання. Окрім цього, Словаччина продовжує підтримувати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, але "вітала б, якби Україна зберегла транзит російської нафти та природного газу через свою територію".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв про намір протидіяти членству України. За словами політика, вступ України до організації Північноатлантичного договору став би гарантією Третьої світової війни. Фіцо також запевняв, що його партія не підтримає вступ України до НАТО.

Раніше повідомлялось, що ні президент США Джо Байден, ні німецький канцлер Олаф Шольц не бачать Україну в НАТО. Однак на початку вересня тодішній очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що членство Києва в Альянсі стоїть на порядку денному, і ця тема постійно порушується під час переговорів із союзниками. Він навіть назвав терміни, коли Україну можуть запросити до НАТО.