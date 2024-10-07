Словацкий премьер Роберт Фицо обвинил в войне Запад. Он убежден, что Европа "существенно поддерживает" убийство славян.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Запад хочет войны в Украине. По его словам, война продолжается только потому, что западные лидеры стремятся "поставить россиян на колени" и поэтому не останавливают бои. Об этом сообщили 6 октября в издании Pravda.

"Существует военный конфликт в стране, которая является соседом Словакии, где действительно убивают славян и где Европа существенно поддерживает это убийство", — заверил Фицо.

Однако он убежден, что решить конфликт военным путем невозможно. В то же время политик признался, что в следующем году хотел бы посетить Москву по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

"Пожалуйста, не страдайте этой русофобией. Давайте не будем сразу считать, что если мы говорим положительно о Красной армии или бывшем Советском Союзе, то мы какие-то путинские агенты", — отметил премьер-министр Словакии.

Он согласен со вступлением Украины в Евросоюз, но выступил против членства страны в НАТО.

"Пока я буду премьер-министром Словацкой Республики, я буду руководить депутатами, которых я, как председатель партии, держу под политическим контролем, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО", — пообещал Фицо.

По его словам, вступление Украины в НАТО станет основой для Третьей мировой войны.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что собирается восстанавливать отношения с РФ после завершения войны в Украине. По его словам, Россия "нужна Евросоюзу".

В СМИ передавали, что на предстоящем "Рамштайн" Украине могут предложить конкретные шаги для вступления в НАТО.