Вместо передачи ракет Украине: Фицо предложил "ударить по фонтану в Брюсселе" (видео)

Глава правительства Словакии считает, что надо "запустить одну из ракет по Брюсселю", чтобы европейские политики задумались о последствиях предоставления Киеву соответствующего вооружения или разрешений для нанесения ударов вглубь РФ.

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Словацкий премьер-министр Роберт Фицо считает, что европейские политики должны понимать о последствиях передачи дальнобойного вооружения Украине для ударов вглубь РФ. Об этом он заявил во время выступления на торжествах к 80-летию Карпатско-Дуклинской операции.

Глава правительства Словакии говорит, что "некоторые депутаты Европарламента легко говорят о ракетах средней и большой дальности, намекая на вероятное согласование ударов Украины вглубь территории РФ".

Выступление Фицо на на торжествах к 80-летию Карпатско-Дуклинской операции

"Образно говоря, если бы одна такая ракета разрушила в Брюсселе фонтан, то они бы поняли, о чем [идет] речь", — сказал словацкий политик.

Напомним, 4 октября "Радио Свобода" со ссылкой на словацкие медиа сообщало, что Братислава увеличила поставки оружия Украине с приходом премьера Фицо. Журналисты пишут, что Словакия не только не сократила масштабы военной помощи, но и увеличила, если сравнивать с предыдущим правительством.

6 октября Фицо призвал Запад "не страдать русофобией" и считает, что именно Запад хочет войны в Украине. По его словам, война продолжается лишь потому, что западные лидеры стремятся "поставить россиян на колени" и поэтому не останавливают бои.