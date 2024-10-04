Словакия увеличила поставки оружия Украине с приходом нового пророссийского премьера

Журналисты по таможенным декларациям выяснили, что Братислава не только не сократила масштабы военной помощи, но и увеличила, если сравнивать с предыдущем правительством.

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С появлением нового пророссийского премьер-министра в Словакия даже увеличила поставки вооружений в Украину. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на информацию в словацких СМИ.

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"Как под копирку": Роберт Фицо сравнил покушения на себя и на Дональда Трампа (фото)

Роберт Фицо стал премьером Словакии в 2023-м году. Его партия пришла к власти под лозунгами о прекращении военной помощи Киеву. Однако, по словам журналистов, формально говорилось о безвозмездной передаче вооружений.

Словацкие СМИ по таможенным декларациям установили, что Братислава не только не сократила масштабы военной помощи, но и, более того, увеличила объемы поставок оружия и боеприпасов, если сравнивать с предыдущем правительством.

Напомним, что США просят Израиль не наносить удары по иранским нефтяным и ядерным объектам. Об этом дипломат одной из стран ЕС сообщил изданию The Financial Times, но уточнил, что гарантий нет. Еще один представитель Евросоюза пожаловался, что влиять на решения Израиля не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что вскоре после покушения премьер-министру Словакии Роберту Фицо прислали пулю в конверте. В мае на политика уже покушались — в него несколько раз выстрелили. После полученных ранений Фицо находился в тяжелом состоянии.