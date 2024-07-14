"Как под копирку": Роберт Фицо сравнил покушения на себя и на Дональда Трампа (фото)

На предвыборном митинге в американском городе Батлер на Дональда Трампа было совершено покушение — в него выстрелили несколько раз. Экс-президент США покинул трибуну с окровавленным лицом. Во время стрельбы погиб один зритель — сам стрелок был убит снайпером.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который проходит реабилитацию после ранения, прокомментировал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Политик подчеркнул, схожесть сценариев обоих инцидентов. Об этом Фицо написал 14 июля на своей странице в Facebook.

"Сценарий, как под копирку. Если бы нападавший на Трампа знал словацкий, ему достаточно было бы прочитать газеты N, Sme или Aktuality, чтобы получить желание "разобраться" с непокорным экс-президентом США", – отметил Фицо. Политик считает, что политические оппоненты якобы пытаются заставить Трампа замолчать.

"Политические противники Д. Они пытаются закрыть Трампа, а когда у них не получается, они так бесят общественность, что какой-то неудачник берет в руки оружие", — заявил Фицо. По его словам, в дальнейшем в обществе будут появляться многочисленные сообщения и речи о "необходимости примирения, умиротворения и прощения".

Покушение на Дональда Трампа

13 июля на предвыборном митинге в американском городе Батлер, штат Пенсильвания, на Дональда Трампа было совершено покушение. Как только Трамп начал говорить о числе нелегальных мигрантов в стране, раздались звуки выстрелов. Служба охраны кандидата мгновенно отреагировала, прикрыв его. Стрелок находился на крыше здания недалеко от места проведения митинга, его мотивы пока не выяснены.

Представитель Трампа Стивен Чанг заявил, что после покушения экс-президента отвезли в больницу, где его состояние оценили врачи. Через несколько часов сам Трамп в соцсетях он рассказал о деталях происшествия: "В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха, — сообщил Трамп. — Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит".

На Дональда Трампа совершено покушение Фото: Скрин видео

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен 71-летним Чинтулой после выездного заседания правительства 15 мая в Гандлове. Чинтула выстрелил в Фицо пять раз. Момент покушения был зафиксирован на видео. Стрелка задержали сразу же после покушения.