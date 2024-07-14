"Як під копірку": Роберт Фіцо порівняв замахи на себе і на Дональда Трампа (фото)

На передвиборчому мітингу в американському місті Батлер на Дональда Трампа було скоєно замах — у нього вистрілили кілька разів. Експрезидент США покинув трибуну із закривавленим обличчям. Під час стрілянини загинув один глядач — сам стрілець був убитий снайпером.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який проходить реабілітацію після поранення, прокоментував замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа під час передвиборчого мітингу в штаті Пенсільванія. Політик підкреслив, схожість сценаріїв обох інцидентів. Про це Фіцо написав 14 липня на своїй сторінці у Facebook.

"Сценарій, як під копірку. Якби нападник на Трампа знав словацьку, йому достатньо було б прочитати газети N, Sme або Aktuality, щоб отримати бажання "розібратися" з непокірним експрезидентом США", — зазначив Фіцо. Політик вважає, що політичні опоненти нібито намагаються змусити Трампа замовкнути.

"Політичні противники Д. Вони намагаються закрити Трампа, а коли в них не виходить, вони так дратують громадськість, що якийсь невдаха бере до рук зброю", — заявив Фіцо. За його словами, надалі в суспільстві з'являтимуться численні повідомлення та промови про "необхідність примирення, умиротворення та прощення".

Замах на Дональда Трампа

13 липня на передвиборчому мітингу в американському місті Батлер, штат Пенсільванія, на Дональда Трампа було скоєно замах. Щойно Трамп почав говорити про кількість нелегальних мігрантів у країні, пролунали звуки пострілів. Служба охорони кандидата миттєво відреагувала, прикривши його. Стрілець перебував на даху будівлі недалеко від місця проведення мітингу, його мотиви поки що не з'ясовано.

Представник Трампа Стівен Чанг заявив, що після замаху експрезидента відвезли в лікарню, де його стан оцінили лікарі. Через кілька годин сам Трамп у соцмережах розповів про деталі події: "У мене влучила куля, вона пробила мені верхню частину правого вуха, — повідомив Трамп. — Я одразу зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли й одразу відчув, як куля розриває шкіру. У мене почалася сильна кровотеча, тому я зрозумів, що відбувається".

На Дональда Трампа скоєно замах Фото: Скрін відео

Нагадаємо, прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо серйозно поранив 71-річний Чинтула після виїзного засідання уряду 15 травня в Гандлові. Чинтула вистрілив у Фіцо п'ять разів. Момент замаху було зафіксовано на відео. Стрільця затримали відразу ж після замаху.