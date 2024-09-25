Вскоре после покушения: премьер-министру Словакии Роберту Фицо прислали пулю в конверте

В мае на политика уже было совершено покушение — тогда в него несколько раз стреляли. После этого Фицо находился в тяжелом состоянии.

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Утром в среду, 25 сентября, во время проверки почты, адресованной премьер-министру Роберту Фицо, в конверте была найдена пуля. Об инциденте сообщило издание Plus 7 dní.

В сообщении отмечается, что во время проверки почты сотрудниками Управления по защите конституционных должностных лиц и дипломатических миссий их внимание привлек один конверт. После рентгеновской проверки там была обнаружена пуля. "Письмо" поступило от неизвестного отправителя.

"Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словацкой Республики, сегодня был доставлен в Правительственную канцелярию Словацкой Республики", — так прокомментировали событие в пресс-службе Правительства изданию Aktualita.

Указанный факт подтвердил представитель региональной полиции в Братиславе Михал Зейфф. Он добавил, что инцидентом занимается Региональное управление полиции.

Напомним, 15 мая на премьер-министра Роберта Фицо стреляли во время визита в город Гандлов. Тогда на месте происшествия прозвучало несколько выстрелов. После нападения премьер находился в тяжелом состоянии.

Стрелка задержали сразу после покушения. По информации некоторых словацких СМИ, убить премьера Словакии пытался 71-летний писатель Юрай Чинтула.

Тогда покушение на Роберта Фицо осудили местные и зарубежные политические деятели. В частности, президент Украины Владимир Зеленский назвал нападение на 59-летнего политика ужасным и призвал приложить усилия, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране. После покушения премьер отметил сходство с покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Он отметил, что оба покушения были "как под копирку".