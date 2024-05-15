Ужасающее нападение: Зеленский отреагировал на покушение на премьера Словакии (фото)

По словам украинского президента, необходимо приложить все усилия для того, чтобы насилие перестало быть нормой во всех странах мира. Роберту Фицо он пожелал скорейшего выздоровления.

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В Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Украинский президент Владимир Зеленский назвал этот инцидент ужасающим. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter) 15 мая.

По его словам, нападение на политика из соседнего государства является актом насилия, который украинская сторона осуждает.

"Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является ужасающим…Необходимо приложить все усилия для того, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в одной форме и ни в одной сфере", — написал Владимир Зеленский.

Отдельно глава государства добавил, что искренне надеется на скорое выздоровление Роберта Фицо. Украина выражает солидарность народу Словакии.

Покушение на Роберта Фицо: что известно

15 мая в словацком городе Гандлова находился с рабочим визитом премьер-министр Роберт Фицо. Там на него и было совершено покушение. Неизвестный открыл огонь по политику и ранил его.

На странице политика в социальной сети Facebook появилось сообщение, что тот находится в тяжелом состоянии и ближайшие несколько часов будут для него решающими.

"В данный момент его везут на вертолете в Банска-Бистрицу, потому что до Братиславы добираться будет слишком долго из-за необходимости срочного вмешательства", — говорится в сообщении.

В сети также опубликовали первые кадры, которые были сняты спустя несколько секунд после того, как неизвестный открыл огонь. Всего прозвучало 4-5 выстрелов, которые могли ранить Роберта Фицо в грудь.

Напомним, 15 мая сообщалось, что СМИ опубликовали первые детали о подозреваемом, который мог совершить покушение на премьер-министра Словакии. Речь идет про 71-летнего мужчину из города Левице, который пришел на место инцидента под видом сторонника политика.